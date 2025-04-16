Стало відомо про новий розстріл воїна ЗСУ росіянами: де цього разу

Розстріляний українець був без зброї

Черговий розстріл українського військового, якого росіяни взяли у полон, відбувся у Донецькій області. За фактом воєнного злочину розпочато розслідування.

Це грубе порушення Женевських конвенцій сталося кілька днів тому, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", – йдеться у публікації.

Зазначається, що за оперативними даними, 11 квітня 2025 року троє бійців ЗСУ виконували завдання на позиції неподалік селища Роздольне Волноваського району, та потрапили у полон до росіян. Окупанти розстріляли з автомата одного з беззбройних українських військових.

"Проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб з числа військовослужбовців РФ", – повідомляє пресслужба.

На страту українського полоненого вже відреагував омбудсман Дмитро Лубінець. Він повідомив, що вже направив листи до ООН та МКЧХ (Міжнародний комітет Червоного Хреста.

"Дії міжнародної спільноти та реакція має бути тут і зараз! Злочини росіян потрібно зафіксувати, а винних — притягнути до відповідальності! Необхідно тиснути на РФ, щоб свавільна політика страт українських полонених припинилася!", — написав він.

Окрім цього, Лубінець звернувся до громадян з проханням негайно повідомляти на "гарячу лінію" будь-яку інформацію щодо порушення прав громадян України, страт українських військовослужбовців. Номер телефона для звернень 0800 50 17 20. Також можна звертатися до правоохоронців.

"Ці свідчення є важливими для встановлення істини. Така інформація сприятиме документуванню воєнних злочинів, забезпеченню правового реагування та притягненню винних до відповідальності відповідно до норм міжнародного та національного права", — наголосив він.

Омбудсман вкотре зазначив, що вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Проте цей випадок – не перший подібний злочин російської армії. Раніше вже фіксувалися випадки вбивства українських військовополонених після їхнього потрапляння в полон.

Раніше "Телеграф" також писав, що росіяни на Курщині розстріляли українських військовополонених. Попередньо, від рук російських військових загинули воїни з 82 бригади.