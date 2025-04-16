Стало известно о новом расстреле воина ВСУ россиянами: где на этот раз

Расстрелянный украинец был без оружия

Очередной расстрел украинского военного, которого россияне взяли в плен, произошел в Донецкой области. По факту военного преступления начато расследование.

Это грубое нарушение Женевских конвенций произошло несколько дней назад, сообщает Офис Генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – говорится в публикации.

Отмечается, что по оперативным данным, 11 апреля 2025 года трое бойцов ВСУ выполняли задания на позиции неподалеку от поселка Раздольное Волновахского района и попали в плен к россиянам. Оккупанты расстреляли из автомата одного из безоружных украинских военных.

"Проводятся безотлагательные следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению указанного преступления лиц из числа военнослужащих РФ", – сообщает пресс-служба.

На казнь украинского пленного уже отреагировал омбудсман Дмитрий Лубинец. Он сообщил, что уже направил письма в ООН и МККК (Международный комитет Красного Креста).

"Действия международного сообщества и реакция должны быть здесь и сейчас! Преступления россиян нужно зафиксировать, а виновных — привлечь к ответственности! Необходимо давить на РФ, чтобы своевольная политика казней украинских пленных прекратилась!", — написал он.

Кроме этого, Лубинец обратился к гражданам с просьбой немедленно сообщать на "горячую линию" любую информацию о нарушении прав граждан Украины и казней украинских военнослужащих. Номер телефона для обращений 0800 50 17 20. Также можно обращаться к правоохранителям.

"Эти свидетельства важны для установления истины. Такая информация будет способствовать документированию военных преступлений, обеспечению правового реагирования и привлечению виновных к ответственности в соответствии с нормами международного и национального права", — подчеркнул он.

Омбудсман в очередной раз отметил, что убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Однако этот случай – не первое подобное преступление русской армии. Ранее уже фиксировались случаи убийства украинских военнопленных после их попадания в плен.

Ранее "Телеграф" также писал, что россияне на Курщине расстреляли украинских военнопленных. Предварительно от рук российских военных погибли воины из 82 бригады.