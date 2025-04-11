Змушував пити воду з унітаза: зірку футболу звинувачують у насильстві

Відомий футболіст потрапив у скандал

У Бразилії спалахнув великий сексуальний скандал. 28-річна Ларісса Феррарі подала заяву в поліцію на 38-річного французького футболіста "Васко да Гама" Дімітрі Паєта.

Дівчина звинувачує колишнього футболіста збірної Франції у фізичному та психологічному насильстві. Про це повідомляє rmcsport. 28-річна Феррарі розповіла, що познайомилася з відомим футболістом в Інтернеті в серпні 2024 року, після чого у них були романтичні стосунки. У грудні у них сталася перша сварка, після якої Паєт нібито обіцяв її покарати.

"Він зажадав від мене доказів любові — вони полягали в приниженнях. Я записала відео, на яких я п’ю власну сечу, п’ю воду з унітаза й облизую підлогу.

Я хочу справедливості, тому що він скористався моєю психологічною вразливістю, щоб отримати сексуальну перевагу. Я юрист і ніколи б не почала висувати настільки серйозні звинувачення необдумано", — сказала Феррарі.

Зазначимо, 38-річний Паєт виступає за "Васко да Гама" з літа 2023 року. У поточному сезоні на рахунку хавбека 15 матчів на клубному рівні та 2 асисти.

Француз одружений на Людовіні Паєт, з якою він у шлюбі майже 20 років і має чотирьох дітей. Дімітрі приїхав до Бразилії сам. Додамо, що Ларісса розповіла про роман з Паєтом ще в березні 2025 року, проте не повідомляла жодних подробиць, що шокують.

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