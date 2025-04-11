Заставлял пить воду из унитаза: звезду футбола обвиняют в насилии

Известный футболист угодил в скандал

В Бразилии вспыхнул большой сексуальный скандал. 28-летняя Ларисса Феррари подала заявление в полицию на 38-летнего французского футболиста "Васко да Гама" Димитри Пайета.

Девушка обвиняет бывшего футболиста сборной Франции в физическом и психологическом насилии. Об этом сообщает rmcsport. 28-летняя Феррари рассказала, что познакомилась с известным футболистом в Интернете в августе 2024 года, после чего у них были романтические отношения. В декабре у них произошла первая ссора, после которой Пайет якобы обещал ее наказать.

"Он потребовал от меня доказательств любви – они заключались в унижениях. Я записала видео, на которых я пью собственную мочу, пью воду из унитаза и облизываю пол.

Я хочу справедливости, потому что он воспользовался моей психологической уязвимостью, чтобы получить сексуальное преимущество. Я юрист и никогда бы не стала выдвигать столь серьезные обвинения необдуманно", – сказала Феррари.

Отметим, 38-летний Пайет выступает за "Васко да Гама" с лета 2023 года. В текущем сезоне на счету хавбека 15 матчей на клубном уровне и 2 ассиста.

Француз женат на Людивин Пайет, с которой он в браке почти 20 лет и имеет четверых детей. Димитри приехал в Бразилию сам. Добавим, что Ларисса рассказала о романе с Пайетом еще в марте 2025 года, однако не сообщала никаких шокирующих подробностей.

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