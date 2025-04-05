В Одесі чоловік помер під час плавання: трагедія сталася на очах дітей

Діти, що знаходилися поруч, мовчки спостерігали

5 квітня в Одесі сталася трагічна подія — у спортивному комплексі місцевого ТРЦ під час плавання в басейні помер чоловік. Інцидент викликав обговорення серед відвідувачів, а діти мовчки спостерігали за ситуацією.

Як повідомляють місцеві пабліки, до басейну одразу прибули рятувальники, які почали надавати медичну допомогу та здійснювати реанімаційні заходи. Попри всі намагання чоловіка не вдалося "відкачати".

Із соцмереж стало відомо, що це сталося в житловому масиві "Поскот", у "Сіті Центрі", де розташований басейн "Спорт Лайф".

Очевидці події розповіли, трагедія трапилася в присутності відвідувачів басейну, серед яких були й діти. Деякі з них не проявляли особливої реакції та продовжували спостерігати за ситуацією.

Неподалік басейну знімали відео, на яких видно, як рятувальники намагаються реанімувати чоловіка.

Згодом тіло загиблого прибрали з басейну після завершення надання допомоги.

Трагедія вразила усіх, хто був на місці, що стало предметом обговорень серед відвідувачів ТРЦ та користувачів мережі.

Наразі правоохоронці Одеси не коментували раптову смерть чоловіка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Івано-Франківську військовий раптово впав на вулиці і помер. Медики зі "швидкої" протягом години намагалися його врятувати.