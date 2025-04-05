В Одессе мужчина умер во время плавания: трагедия произошла на глазах детей

Находившиеся рядом дети молча наблюдали

5 апреля в Одессе произошло трагическое событие – в спортивном комплексе местного ТРЦ во время плавания в бассейне умер мужчина. Инцидент вызвал обсуждение среди посетителей, а дети молча наблюдали за ситуацией.

Как сообщают местные паблики, в бассейн сразу прибыли спасатели, которые начали оказывать медицинскую помощь и осуществлять реанимационные мероприятия. При всех попытках мужчину не удалось "откачать".

Из соцсетей стало известно, что это произошло в жилом массиве "Поскот", в "Сити Центре", где расположен бассейн "Спорт Лайф".

Очевидцы происшествия рассказали, трагедия произошла в присутствии посетителей бассейна, среди которых были и дети. Некоторые из них не проявляли особой реакции и продолжали наблюдать за ситуацией.

Недалеко от бассейна снимали видео, на котором видно, как спасатели пытаются реанимировать мужчину.

Впоследствии тело погибшего убрали из бассейна после оказания помощи.

Трагедия поразила всех находившихся на месте, что стало предметом обсуждений среди посетителей ТРЦ и пользователей сети.

Сейчас правоохранители Одессы не комментировали внезапную смерть мужчины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Ивано-Франковске военный внезапно упал на улицы и скончался. Медики из "скорой" в течение часа пытались его спасти.