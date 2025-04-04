Кров не зупинялась цілий день: на Дніпропетровщині стався скандал з "побиттям" хлопчика у ліцеї

"Телеграф" поспілкувався з директором закладу

У Жовтоводському ліцеї імені Лесі Українки, що у Дніпропетровській області стався прикрий інцидент з учнем другого класу. Він нібито отримав травмування.

Про це у Фейсбук написала мати хлопчика Надія Горіх. За її словами 3 квітня її син отримав травми, вона каже, що це сталось під час конфлікту з однокласником.

Згідно з інформацією, наданою жінкою, дитина зазнала пошкодження ясен, зламаного зуба та інших травм ротової порожнини. Мати пише, що протягом дня у дитини не зупинялася кровотеча.

Жінка також поділилась в мережі фотографіями травм дитини та медичну документацію, що підтверджує факт звернення до лікарні, де було проведено рентгенівське обстеження.

Скрін допису в соцмережах. Фото - Надія Горіх

Матір пише, що учень, який нібито спричинив травми її сину, раніше демонстрував агресивну поведінку. Зі слів матері, він неодноразово бив, штовхав дівчат та хлопців, постійно використовує нецензурні слова, як на дітей, так і на вчителів, рве чужі підручники та зошити.

"На цього учня на постійній основі протягом двох років скаржаться батьки до керівництва закладу. Але ніякі розмови не допомагають", — зазначила вона у дописі.

Наразі мати постраждалого хлопчика розглядає можливість притягнення до відповідальності батьків учня, який спричинив травми, та вирішення питання про подальше навчання цієї дитини в ліцеї. За її словами, інші батьки учнів класу готові підписати колективну скаргу.

Скрін допису, де виділені слова Надії Горіх

Коментар від ліцею ім. Лесі Українки

"Телеграф" звернувся за коментарем до керівництва ліцею. Директор закладу Світлана Коржовська розповіла деталі. За її словами, побиття не було.

"Скажіть мені, будь ласка, одна дитина виходить з туалетної кабінки, інша підходить до туалетної кабінки і та, що виходить з туалетної кабінки, ударяє дверима ту, що підходить до туалетної кабінки. Це побиття? Ситуація в присутності рідних одної дитини, рідних іншої дитини. Тут написані заяви, відправлені до лікарів.І одна, і інша дитина", — каже вона.

У відповідь на запитання щодо іншого учня, який нібито два роки агресивно поводився з іншими однокласниками та скаргами батьків, вона сказала наступне:

"Я не можу таке підтвердити, тому що я директор школи. У мене немає жодної заяви від батьків у класі на цю дитину. Ви ж розумієте, що всі ми діємо в правовому полі. Якщо хтось з батьків звертається до директора, ця заява обов'язково має бути зареєстрована і по ній має бути проведене розслідування. На сьогодні таких заяв не було, окрім вчорашнього випадку . Є заява бабусі хлопчика і заява мами учня. Ці випадки є, але я не можу назвати це побиттям. Це нещасний випадок, який міг трапитись будь з ким".

Директорка додає, що Держпродспоживслужба вимагає, щоб туалетні кімнати були з дверима закриті, для того, щоб дітям комфортно було відвідувати вбиральню.

"Один хлопчик підійшов близько до туалетних дверей, інший виходить і не бачив.Тим паче, що бабуся з Давидом (так звати постраждалого хлопця — ред) звернулися до лікаря, бо мами немає в місті. Лікар надав нам довідку, де написано забій ясен і підозра на перелом кореня зуба. Зуби всі на місці у дитини. Ми надавали першу медичну допомогу, у дитини йшла кров, був надріз, бо він, скоріше за все, сам і травмував себе. У дитинки вони тільки почали виходити, їх практично ще не видно. Інший зуб молочний, але всі на місцях. Я відповідаю і спілкувалася з бабусею. Мені немає сенсу приховувати, що це було побиття. Це був нещасний випадок. Один хлопчик і другий це підтвердили. Хлопчик сказав, що це ненавмисно, випадково, бо його не видно було, він підійшов до дверей і хотів спробувати, чи кабінка не зайнята" , — каже директор.

Світлана Коржовська. Фото - Жовті Води City

Журналістка "Телеграфу" поставила уточнювальне запитання щодо наміру матері притягнути до відповідальності батьків учня, який спричинив травми. І ось відповідь директорки:

"Мати попередила, що буде звертатись до поліції. Я їй сказала: "це ваше право, ми не можемо заперечувати, або забороняти". Я просила поспілкуватись з батьками другої дитини, підійти виважено. Матір постраждалого хлопця сказала, що поспілкується, але я говорила ранком з нею, жінка каже, що на її телефонні дзвінки не відповіли".

В особистій переписці ми написали мамі хлопчика, аби вона прокоментувала слова директорки. На момент публікації цього матеріалу, відповіді не було.

Раніше "Телеграф" писав, що у школі №237 міста Київ міг статись прикрий інцидент. Матір постраждалого учня каже, її сина нібито піддали фізичному насильству, йому одягали пакет на голову та били по голові.