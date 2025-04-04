Кровь не останавливалась целый день: на Днепропетровщине произошел скандал с "побоями" мальчика в лицее

"Телеграф" пообщался с директором заведения

В Желтоводском лицее имени Леси Украинки, что в Днепропетровской области произошел досадный инцидент с учеником второго класса. Он якобы получил травмы.

Об этом в Фейсбук написала мать мальчика Надежда Горих. По ее словам 3 апреля ее сын получил травмы, она говорит, что это произошло во время конфликта с одноклассником.

Согласно информации, предоставленной женщиной, ребенок получил повреждения десны, сломанный зуб и другие травмы ротовой полости. Мать пишет, что в течение дня у ребенка не останавливалось кровотечение.

Женщина также поделилась в сети фотографиями травм ребенка и медицинской документацией, что подтверждает факт обращения в больницу, где было проведено рентгеновское обследование.

Скрин сообщения в соцсетях. Фото — Надежда Орех

Мать пишет, что ученик, который якобы нанес травмы ее сыну, ранее демонстрировал агрессивное поведение. По словам матери, он неоднократно бил, толкал девушек и парней, постоянно использует нецензурные слова, как на детей, так и на учителей, рвет чужие учебники и тетради.

"На этого ученика на постоянной основе в течение двух лет жалуются родители к руководству заведения. Но никакие разговоры не помогают", — отметила она в заметке.

Сейчас мать пострадавшего мальчика рассматривает возможность привлечения к ответственности родителей ученика, который вызвал травмы, и решения вопроса о дальнейшем обучении этого ребенка в лицее. По ее словам, другие родители учеников класса готовы подписать коллективную жалобу.

Скрин сообщения, где выделены слова Надежды Горих

Комментарий от лицея им. Леси Украинки

"Телеграф" обратился за комментарием к руководству лицея. Директор заведения Светлана Коржовская рассказала детали. По ее словам, избиения не было.

"Скажите мне, пожалуйста, один ребенок выходит из туалетной кабинки, другой подходит к туалетной кабинке и тот, что выходит из туалетной кабинки, ударяет дверью ту, что подходит к туалетной кабинке. Это избиение? Ситуация в присутствии родных одного ребенка, родных другого ребенка. Здесь написаны заявления, отправлены к врачам. и один, и другой ребенок", — говорит она.

В ответ на вопрос о другом ученике, который якобы два года агрессивно вел себя с другими одноклассниками и жалобами родителей, она сказала следующее:

"Я не могу такое подтвердить, потому что я директор школы. У меня нет ни одного заявления от родителей в классе на этого ребенка. Вы же понимаете, что все мы действуем в правовом поле. Если кто-то из родителей обращается к директору, это заявление обязательно должно быть зарегистрировано и по нему должно быть проведено расследование. На сегодня таких заявлений не было, кроме вчерашнего случая. Есть заявление бабушки мальчика и заявление мамы ученика. Эти случаи есть, но я не могу назвать это избиением. Это несчастный случай, который мог случиться с любым".

Директор добавляет, что Госпродпотребслужба требует, чтобы туалетные комнаты были с дверью закрыты, для того, чтобы детям комфортно было посещать уборную.

"Один мальчик подошел близко к туалетной двери, другой выходит и не видел, тем более, что бабушка с Давидом (так зовут пострадавшего парня — ред) обратились к врачу, потому что мамы нет в городе. Врач предоставил нам справку, где написано ушиб десны и подозрение на перелом корня зуба. Зубы все на месте у ребенка. Мы оказывали первую медицинскую помощь, у ребенка шла кровь, был надрез, потому что он, скорее всего, сам и травмировал себя. У ребенка они только начали выходить, их практически еще не видно. Другой зуб молочный, но все на местах. Я отвечаю и общалась с бабушкой. Мне нет смысла скрывать, что это было избиение. Это был несчастный случай. Один мальчик и второй это подтвердили. Мальчик сказал, что это нечаянно, случайно, потому что его не видно было, он подошел к двери и хотел попробовать, не занята ли кабинка ", — говорит директор.

Светлана Коржовская. Фото — Желтые Воды City

Журналистка "Телеграфа" задала уточняющий вопрос о намерении матери привлечь к ответственности родителей ученика, который вызвал травмы. И вот ответ директора:

"Мать предупредила, что будет обращаться в полицию. Я ей сказала: "это ваше право, мы не можем отрицать, или запрещать". Я просила пообщаться с родителями второго ребенка, подойти взвешенно. Мать пострадавшего парня сказала, что пообщается, но я говорила утром с ней, женщина говорит, что на ее телефонные звонки не ответили".

В личной переписке мы написали маме мальчика, чтобы она прокомментировала слова директора. На момент публикации этого материала, ответа не было.

Ранее "Телеграф" писал, что в школе №237 города Киев мог произойти досадный инцидент. Мать пострадавшего ученика говорит, что ее сына якобы подвергли физическому насилию, ему одевали пакет на голову и били по голове.