ЗСУ могли провести зухвалу операцію в тилу у ворога: під Донецьком знищено багато окупантів (відео 18+)

На відео видно, що три автомобілі з російськими військовими

Українські військові провели зухвалу операцію в тилу російських окупаційних військ у районі Горлівки. За попередніми даними, бійці ДРГ знищили групу ворожих військовослужбовців, які пересувалися на трьох автомобілях.

У мережі з'явилося відео, на якому російський військовий фіксує наслідки дій українських захисників. На кадрах помітно знищену ворожу техніку та загиблих окупантів. Про це пише Цензор.НЕТ.

"П#здец! Я в ах#е! Пулевые, бл#дь!", – коментує автор відео побачене. На відео видно тіла окупантів в повній екіпіровці та понівечені автомобілі. Офіційного підтвердження цієї інформації від Генерального штабу ЗСУ наразі немає. Обставини та точні результати операції встановлюються.

Варто нагадати, що Горлівка перебуває під російською окупацією з квітня 2014 року. Місто розташоване приблизно за 35 кілометрів на північ від Донецька і є одним із ключових опорних пунктів окупаційних військ на Донбасі.

Увага! Відео містить ненормативну лексику та шокуючі кадри. Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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