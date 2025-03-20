ВСУ могли провести дерзкую операцию в тылу у врага: под Донецком уничтожено много оккупантов (видео 18+)

На видео видно, что три автомобиля с российскими военными

Украинские военные провели дерзкую операцию в тылу российских оккупационных войск в районе Горловки. По предварительным данным, бойцы ДРГ уничтожили группу вражеских военнослужащих, передвигавшихся на трех автомобилях.

В сети появилось видео, где российский военный фиксирует последствия действий украинских защитников. На кадрах заметно уничтожена вражеская техника и погибшие окупантов. Об этом пишет Цензор.НЕТ.

"П#здец! Я в ах#е! Пулевые, бл#дь!", – комментирует автор видео увиденное. На видео видны тела окупантов в полной экипировке и изуродованные автомобили. Официального подтверждения этой информации от Генерального штаба ВСУ пока нет. Обстоятельства и результаты операции устанавливаются.

Следует напомнить, что Горловка находится под российской оккупацией с апреля 2014 года. Город расположен примерно в 35 километрах к северу от Донецка и является одним из ключевых опорных пунктов оккупационных войск на Донбассе.

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