Смертельна аварія у Махачкалі: БТР розчавив "Ладу Пріору" біля пішохідного переходу.

У Махачкалі сталася трагічна аварія за участю бронетранспортера (БТР) та легкового автомобіля "Лада Пріора". Інцидент трапився на Карабудахкентському шосе поблизу пішохідного переходу.

Як повідомляють місцеві Телеграм-канали, "Лада" зупинилася перед переходом, після чого в неї врізався БТР. Водій легковика загинув на місці ще до приїзду швидкої допомоги.

Джерела, близькі до силових структур, повідомляють, що аварія сталася через порушення правил дорожнього руху, однак точні обставини події наразі з’ясовуються. На місце трагедії прибули співробітники Державної інспекції безпеки дорожнього руху (ГІБДД), які проводять розслідування.

Цей інцидент викликав широкий резонанс у суспільстві, адже участь військової техніки у дорожньо-транспортних пригодах завжди привертає особливу увагу. Місцеві жителі висловлюють занепокоєння щодо безпеки руху на дорогах, де часто пересувається важка техніка.

Трагедія нагадує про необхідність дотримання правил дорожнього руху всіма учасниками, незалежно від типу транспортного засобу. Розслідування триває, і громадськість очікує на офіційні висновки щодо причин цієї смертельної аварії.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у понеділок, 10 березня, неподалік узбережжя Східного Йоркширу, Велика Британія, сталася аварія за участю двох суден: американського танкера Stena Imaculate та португальського контейнеровоза Solong. Обидва кораблі після зіткнення загорілися, в море потрапила велика кількість пального.