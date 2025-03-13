БТР раздавил флагман российского автопрома с людьми внутри (видео)

Смертельная авария в Махачкале: БТР раздавил "Ладу Приору" возле пешеходного перехода.

В Махачкале произошла трагическая авария с участием бронетранспортера (БТР) и легкового автомобиля "Лада Приора". Инцидент произошел на Карабудахкентском шоссе вблизи пешеходного перехода.

Как сообщают местные телеграммы-каналы, "Лада" остановилась перед переходом, после чего в нее врезался БТР. Водитель легковушки погиб на месте еще до приезда скорой помощи.

Источники, близкие к силовым структурам, сообщают, что авария произошла из-за нарушения правил дорожного движения, однако точные обстоятельства происшествия выясняются. На место трагедии прибыли сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД), проводящие расследование.

Этот инцидент вызвал широкий резонанс в обществе, ведь участие военной техники в дорожно-транспортных происшествиях всегда привлекает особое внимание. Местные жители выражают обеспокоенность по безопасности движения на дорогах, где часто передвигается тяжелая техника.

Трагедия напоминает о необходимости соблюдения ПДД всеми участниками, независимо от типа транспортного средства. Расследование продолжается, и общественность ожидает официальных выводов относительно причин этой смертельной аварии.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в понедельник, 10 марта, у побережья Восточного Йоркшира, Великобритания, произошла авария с участием двух судов: американского танкера Stena Imaculate и португальского контейнеровоза Solong. Оба корабля после столкновения загорелись, в море попало большое количество горючего.