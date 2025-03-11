Український військовий врятував в Італії незнайомця з важким пораненням (фото)

Боєць завжди носить з собою аптечку

У Венеції військовий з України Яніс Терещенко під час відпустки врятував життя важкопораненому хлопцю. Юнак без екстреної допомоги міг загинути.

Про це повідомило видання Corrierre del Veneto. Зазначається, що Терещенко служить у Третій штурмовій і під час відпустки поїхав з родиною до Італії.

Військовий, йдучи до свого готелю у Венеції, помітив юнака, який після бійки з двома хлопцями стікав кров'ю. Юнака поранили ножем.

"Я побачив глибоку рану на стегні і витягнув турнікет, щоб зупинити кров. Він втратив свідомість і стікав кров'ю. Я намагався привести його до тями", – каже Терещенко.

Після надання домедичної допомоги військовий намагався утримувати пораненого притомним до прибуття швидкої допомоги.

"Я не знаю, чи він би вижив. Люди були розгублені, і ніхто не втручався й не знав, що робити. На жаль, за роки війни я бачив усе, тому не сумнівався щодо (потреби — Ред.) втрутитися", – розповів Терещенко.

Як пише видання, посилаючись на слова військового, після його вступу до ЗСУ, він завжди носить із собою аптечку. Хоча до війни працював викладачем.

"Я знаю, що вона громіздка, і моя сім'я завжди каже мені залишити її вдома, що вона мені не потрібна, але сьогодні вперше за три роки вона стала в нагоді: на щастя, я мав її з собою, і саме в той час проходив повз", – додав військовий.

Зауважимо, що ця подія швидко розлетілась не тільки в італійських ЗМІ. Деякі медіа помилково писали, що хлопця врятував "російський турист". Згодом помилку виправили. Терещенко пояснив у дописі в соцмережі Х, що неточність внесли місцеві, які назвали його "turista russo".

"20 хвилин у Венеції. Пощастило хлопчику, що я був поруч з аптечкою і турнікетами, до приїзду швидкої вже витік би нах*й", — написав військовий.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Дніпропетровщині військовий побився з поліцією.