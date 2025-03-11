Украинский военный спас в Италии незнакомца с тяжелым ранением (фото)

Боец всегда носит с собой аптечку

В Венеции военный из Украины Янис Терещенко во время отпуска спас жизнь тяжелораненому парню. Юноша без экстренной помощи мог погибнуть.

Об этом сообщило издание Corrierre del Veneto. Отмечается, что Терещенко служит в Третьей штурмовой и во время отпуска поехал с семьей в Италию.

Военный, идя в гостиницу в Венеции, заметил юношу, который после драки с двумя парнями истекал кровью. Молодого человека поранили ножом.

"Я увидел глубокую рану на бедре и вытащил турникет, чтобы остановить кровь. Он потерял сознание и истекал кровью. Я пытался привести его в чувство", — говорит Терещенко.

После оказания медицинской помощи военный пытался удерживать раненого в сознании до прибытия скорой помощи.

"Я не знаю, выжил бы он. Люди были растеряны, и никто не вмешивался и не знал, что делать. К сожалению, за годы войны я видел все, поэтому не сомневался относительно (потребности — Ред.) вмешаться", – рассказал Терещенко.

Как пишет издание, ссылаясь на слова военного, после его вступления в ВСУ он всегда носит с собой аптечку. Хотя до войны работал преподавателем.

"Я знаю, что она громоздкая, и моя семья всегда говорит мне оставить ее дома, что она мне не нужна, но сегодня впервые за три года она пригодилась: к счастью, я имел ее с собой, и именно в то время проходил мимо", — добавил военный.

Заметим, что это событие быстро разлетелось не только в итальянских СМИ. Некоторые медиа ошибочно писали, что парня спас "русский турист". Впоследствии ошибку исправили. Терещенко объяснил в сообщении в соцсети Х, что неточность внесли местные, назвавшие его "turista russo".

"20 минут в Венеции. Повезло мальчику, что я был рядом с аптечкой и турникетами, до приезда скорой уже вытек бы нах*й", — написал военный.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Днепропетровской области военный подрался с полицией.