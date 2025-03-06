Штраф за протест: суд покарав активістку, яка роздяглася біля Київради

Акція мала на меті привернути увагу до ситуації в Молодому театрі

Шевченківський районний суд Києва визнав активістку Софію Табацьку винною в порушенні громадського порядку. Її оштрафували на 85 гривень за публічне оголення під час акції протесту біля Київської міської державної адміністрації.

Як повідомляє hromadske, активістка влаштувала перформанс, щоб привернути увагу до можливих випадків домагань у Молодому театрі. Проте суд розцінив її дії як адміністративне правопорушення, зазначивши, що "люди повинні ходити в одязі, жінки зокрема".

Що було під час судового засідання

Засідання відбулося 6 березня, і одним з ключових моментів стало уточнення деталей протоколу поліції. Правоохоронці заявили, що Табацька оголила статеві органи, однак після перегляду відео суд встановив, що дівчина оголила лише груди.

Крім того, суддя поцікавився, чому Софія долучилася до протесту, якщо не є студенткою Університету Карпенка-Карого і не працює в Молодому театрі. Активістка відповіла, що вийшла на акцію, оскільки вважає цю тему важливою та хотіла висловити свою позицію як жінка.

Рішення суду

Окрім штрафу, Табацька повинна сплатити 600 гривень судового збору. Під час засідання вона також розповіла, що під час затримання отримала синці, на що суддя порекомендував звернутися зі скаргою до ДБР або керівництва поліції.

Табацька наголосила, що її акція мала на меті привернути увагу до ситуації в Молодому театрі та домогтися лише тимчасового відсторонення його керівника Андрія Білоуса на час розслідування.

Відео з протесту

Нагадуємо, Андрія Білоуса, режисера Молодого театру та викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого, звинувачують в сексуальних домаганнях та непристойних повідомленнях до студенток. Так, одна зі студенток стверджує, що викладач надсилав їй фотографії інтимних місць інших студенток та просив її надіслати такі самі. Крім того, розпитував її, чи не бажає вона сексу з одногрупницями, та запрошував її "на чай".

Національна поліція розпочала кримінальне провадження за цим фактом. Раніше Білоуса усунули від роботи у виші.

Раніше "Телеграф" писав, що під посольство США у Києві прийшли люди з прапорами та портретами. Мітингувальники закликають не укладати угод та домовленостей без виконання однієї умови.