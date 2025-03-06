Штраф за протест: суд наказал активистку, которая разделась возле Киеврады

Целью акция было привлечь внимание к ситуации в Молодом театре

Шевченковский районный суд Киева признал активистку Софию Табацкую виновной в нарушении общественного порядка. Ее оштрафовали на 85 гривен за публичное обнажение во время акции протеста возле Киевской городской государственной администрации.

Как сообщает hromadske, активистка устроила перформанс, чтобы привлечь внимание к возможным случаям притязаний в Молодом театре. Однако суд расценил ее действия как административное правонарушение, отметив, что "люди должны ходить в одежде, женщины в частности".

Что было во время судебного заседания

Заседание прошло 6 марта, и одним из ключевых моментов стало уточнение деталей протокола полиции. Правоохранители заявили, что Табацкая обнажила половые органы, однако после просмотра видео суд установил, что девушка обнажила только грудь.

Кроме того, судья поинтересовался, почему София присоединилась к протесту, если не является студенткой Университета Карпенко-Карого и не работает в Молодом театре. Активистка ответила, что вышла на акцию, поскольку считает эту тему важной и хотела высказать свою позицию как женщина.

Решение суда

Кроме штрафа Табацкая должна оплатить 600 гривен судебного сбора. Во время заседания она также рассказала, что во время задержания получила синяки, на что судья порекомендовал обратиться с жалобой в ГБР или руководство полиции.

Табацкая подчеркнула, что ее акция имела цель привлечь внимание к ситуации в Молодом театре и добиться лишь временного отстранения его руководителя Андрея Билоуса на время расследования.

Видео с протеста

Напомним, Андрея Билоуса, режиссера Молодого театра и преподавателя Киевского национального университета имени Карпенко-Карого, обвиняют в сексуальных домогательствах и непристойных сообщениях студенткам. Так, одна из студенток утверждает, что преподаватель присылал ей фотографии интимных мест других студенток и просил ее прислать такие же. Кроме того, расспрашивал ее, не желает ли она секса с одногруппницами и приглашал ее "на чай".

Национальная полиция начала уголовное производство по этому факту. Ранее Билоуса отстранили от работы в вузе.

Ранее "Телеграф" писал, что под посольство США в Киеве пришли люди с флагами и портретами. Митингующие призывают не заключать соглашения и договоренности без выполнения одного условия.