Винна терористка-смертниця? В мережі показали ймовірний момент вибуху біля кафе у Миколаєві (відео)

Вибух пролунав близько 14:00 у п'ятницю

В мережі з'явилися кадри, на яких, як стверджується, момент вибуху біля кафе у Миколаєві, що пролунав у п'ятницю, 14 лютого. В результаті інциденту загинуло двоє людей, ще восьмеро отримали поранення.

Відео опублікував Telegram-канал "Труха Миколаїв". На ньому можна побачити останні секунди перед вибухом та безпосередньо його момент. Видно, що поруч з епіцентром вибуху перебувала група чоловіків у військовій формі.

Як стверджується в підписі до відео, вибух нібито влаштувала жінка, яка приїхала до Миколаєва з міста Горішні Плавні Полтавської області. Автори каналу називають її "терористкою-смертницею". За їхніми даними, жінка залишила в хостелі дитину, яка чекала на її повернення.

Офіційного коментаря, окрім повідомлення про факт вибуху, з приводу цієї події на момент публікації новини немає. Невідомий предмет вибухнув 14 лютого, близько 14:00 на вулиці Пограничній поблизу кафе. Вибух забрав життя двох людей, ще вісім постраждали.

Раніше "Телеграф" писав, що у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині пролунав вибух біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Інцидент стався 5 лютого. Внаслідок вибуху одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень.