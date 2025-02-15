Виновна террористка-смертница? В сети показали возможный момент взрыва возле кафе в Николаеве (видео)

Взрыв раздался около 14:00 в пятницу

В сети появились кадры, на которых, как утверждается, момент взрыва возле кафе в Николаеве, что прогремел 14 февраля. В результате инцидента погибли два человека, еще восемь получили ранения.

Видео опубликовал Telegram-канал "Труха Николаев". На нем можно увидеть последние секунды перед взрывом и непосредственно его момент. Видно, что рядом с эпицентром взрыва находилась группа мужчин в военной форме.

Как утверждается в подписи к видео, взрыв якобы устроила женщина, приехавшая в Николаев из города Горишни Плавни Полтавской области. Авторы канала называют ее "террористкой-смертницей". По их данным, женщина оставила в хостеле ребенка, который ждал ее возвращения.

Официального комментария кроме сообщения о факте взрыва по поводу этого события на момент публикации новости нет. Неизвестный предмет взорвался 14 февраля, около 14:00 на улице Пограничной около кафе. Взрыв унес жизни двух человек, еще восемь пострадали.

Ранее "Телеграф" писал, что в Каменце-Подольском в Хмельницкой области прогремел взрыв возле здания территориального центра комплектования и социальной поддержки. Инцидент произошел 5 февраля. В результате взрыва один человек погиб, еще четверо получили ранения.