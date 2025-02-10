У Німеччині розпочався суд над росіянином, який убив двох українських ветеранів

Трагедія сталася серед білого дня в центрі міста

У понеділок, 10 лютого, у Мюнхенському окружному суді розпочався судовий процес щодо громадянина Росії, який у квітні 2024 року вбив двох українців у німецькому місті Мурнау.

Зловмисник завдав потерпілим численних ножових поранень. Про це повідомляє BR 24.

27 квітня 2024 року 57-річний росіянин убив двох українських солдатів серед білого дня на вулиці після сварки. Один з них, 36-річний сім’янин, не мав жодних шансів. Він отримав кілька ножових поранень у шию та помер на місці. Інший, 23-річний чоловік, помер через кілька днів у травматологічній клініці Мурнау від семи ножових поранень.

Наразі росіянина звинувачують у подвійному вбивстві зі злим наміром та низинними мотивами. Слухання у Мюнхенському окружному суді триватимуть сім днів, а винесення вердикту очікується наприкінці лютого.

Що сказав обвинувачений

Обвинувачений мовчав протягом усього судового засідання та приховував своє обличчя під каптуром і закривався текою від фотографів. Його адвокат зачитав велику заяву, в якій росіянин стверджував, що якби міг, він повернув би час назад.

"Тепер, протверезівши, я глибоко шкодую про те, що трапилося", — передає адвокат слова чоловіка.

Він також пояснив, що конфлікт не був пов'язаний із війною Росії проти України. За його словами, вони посварилися через спиртне, в результаті українці використали на його адресу образи щодо "його віку та мужності". Після цього в обвинуваченого "перегоріли запобіжники". Щоб залякати їх, він узяв зі своєї квартири ніж. Він був неабияк п'яний. Згідно з його заявою, він не хотів "вбивати або завдавати шкоди будь-кому".

Ветерани війни проходили реабілітацію у Німеччині

Обидва загиблі були ветеранами Збройних сил України. Вони перенесли операції на руках і перебували в Мурнау-ам-Штаффельзеї на реабілітації. Через отримані ними військові травми вони були серйозно обмежені у своїх фізичних можливостях. Також відомо, що вони були знайомі зі своїм убивцею протягом певного часу. Того дня вони зустрілися перед торговим центром та випили багато алкоголю, повідомляє видання.

Усі троє були сильно п’яні

У матеріалі наголошується, що аналізи крові показали значення, які значно перевищують два проміле у 23-річного чоловіка і навіть більш як три проміле у 36-річного потерпілого.

За даними слідства, між двома українцями та росіянином відбулася суперечка, що перейшла у бійку. Потім 57-річний чоловік приніс зі своєї квартири, що була по сусідству, ніж із лезом довжиною 14 сантиметрів та раптово вдарив їм двох українців.

Сам зловмисник отримав порізи. Поліцейські простежили слід крові від місця злочину до його квартири та заарештували його. Росіянин також перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. За даними слідчих, на момент скоєння злочину рівень алкоголю у його крові становив від 2,27 до 2,66 проміле.

Зловмисник відомий поліції як націоналіст

Слідчі описують обвинуваченого як "прихильника перебільшеного російського націоналізму та беззастережного прихильника російської агресивної війни проти України", який вважає, що "його національну гордість було ущемлено".

Також відомо, що на початку 1990-х років чоловік служив солдатом у колишній НДР, а згодом дезертував. 1992 року він подав клопотання про надання притулку, яке, за його власною заявою, досі не розглянуте. Незабаром він переїхав до Верхньої Баварії, де, серед іншого, працював на будівництві. Він неодноразово вступав у конфлікт із законом через пияцтво та фізичне насильство і провів понад п'ять років у німецьких в'язницях.

Сьогодні на місці загибелі ветеранів стоїть меморіал

Простий дерев’яний хрест, на якому фотографії, що вже вицвіли від сонця, зображують обличчя двох чоловіків, що сміються. Перед ним стоять кілька свіжих троянд та свічки. На камні лежить український прапор.

"Місце злочину — всього за кілька метрів від жвавого торгового центру в центрі Мурнау — є самотнім меморіалом. Повз проносяться люди з сумками для покупок; після жахливої події повсякденне життя давно повернулося в колишнє русло", – йдеться у публікації.

Раніше ми писали, що одним із загиблих був військовослужбовцем 122-го аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ Збройних сил України.