В Германии начался суд над россиянином, который убил двух украинских ветеранов

Трагедия произошла средь бела дня в центре города

В понедельник, 10 февраля, в Мюнхенском окружном суде начался судебный процесс в отношении гражданина России, который в апреле 2024 года убил двух украинцев в немецком городе Мурнау.

Злоумышленник нанес потерпевшим многочисленные ножевые ранения. Об этом сообщает BR 24.

27 апреля 2024 года 57-летний россиянин убил двух украинских солдат средь бела дня на улице после ссоры. У одного из них, 36-летнего семьянина, не было никаких шансов. Он получил несколько ножевых ранений в шею и скончался на месте. Другой, 23-летний мужчина, скончался несколько дней спустя в травматологической клинике Мурнау от семи ножевых ранений.

Сейчас россиянину предъявлено обвинение в двойном убийстве со злым умыслом и низменными мотивами. Слушания в Мюнхенском окружном суде продлятся семь дней, а вынесение вердикта ожидается в конце февраля.

Что сказал обвиняемый

Обвиняемый молчал в течение всего судебного заседания и скрывал свое лицо под капюшоном и закрывался папкой от фотографов. Его адвокат зачитал пространное заявление, в котором россиянин утверждал, что если бы мог, он бы повернул время вспять.

"Теперь, протрезвев, я глубоко сожалею о случившемся", — передает адвокат слова мужчины.

Он также пояснил, что конфликт не был связан с войной России против Украины. По его словам, они поссорились из-за спиртного, в результате украинцы использовали в его адрес оскорбления, касающиеся "его возраста и мужественности". После этого у обвиняемого "перегорели предохранители". Чтобы запугать их, он взял из своей квартиры нож. Он был изрядно пьян. Согласно его заявлению, он не хотел "убивать или причинять вред кому-либо".

Ветераны войны проходили реабилитацию в Германии

Оба погибших были ветеранами Вооруженных сил Украины. Они перенесли операции на руках и все еще находились в Мурнау-ам-Штаффельзее на реабилитации. Из-за полученных ими военных травм они были серьезно ограничены в своих физических возможностях. Также известно, что они были знакомы со своим убийцей в течение некоторого времени. В тот день они встретились перед торговым центром и выпили много алкоголя, сообщает издание.

Все трое были сильно пьяны

В материале отмечается, что анализы крови показали значения, значительно превышающие два промилле у 23-летнего мужчины и даже более трех промилле у 36-летнего потерпевшего.

По данным следствия, между двумя украинцами и россиянином произошел спор, перешедший в потасовку. Затем 57-летний мужчина принес из своей квартиры, что была по соседству, нож с лезвием длиной 14 сантиметров и внезапно ударил им двух украинцев.

Сам злоумышленник получил порезы. Полицейские проследили след крови от места преступления до его квартиры и арестовали его. Россиянин также находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. По данным следователей, на момент совершения преступления уровень алкоголя в его крови составлял от 2,27 до 2,66 промилле.

Злоумышленник известен полиции как националист

Следователи описывают обвиняемого как "сторонника преувеличенного русского национализма и безоговорочного сторонника российской агрессивной войны против Украины", который считает, что "его национальная гордость была ущемлена".

Также известно, что в начале 1990-х годов мужчина служил солдатом в бывшей ГДР, а затем дезертировал. В 1992 году он подал ходатайство о предоставлении убежища, которое, по его собственному заявлению, до сих пор не рассмотрено. Вскоре он переехал в Верхнюю Баварию, где, среди прочего, работал на стройках. Он неоднократно вступал в конфликт с законом из-за пьянства и физического насилия и провел более пяти лет в немецких тюрьмах.

Сегодня на месте гибели ветеранов стоит мемориал

Простой деревянный крест, на котором фотографии, уже выцветшие от солнца, изображают лица двух смеющихся мужчин. Перед ним стоят несколько свежих роз и свечи. На камне лежит украинский флаг.

"Место преступления — всего в нескольких метрах от оживленного торгового центра в центре Мурнау — представляет собой одинокий мемориал. Мимо проносятся люди с сумками для покупок; после ужасного события повседневная жизнь давно вернулась в прежнее русло", – говорится в публикации.

Ранее мы писали, что одним из погибших был военнослужащий 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ Вооруженных сил Украины.