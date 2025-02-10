Дівчина роздягнулась догола і не тільки. Що відбувається на протестах за звільнення викладача, який домагався студенток

На протести зібрались стеденти і актори

У Києві під час протестів біля стін Київської міської державної адміністрації (КМДА) за звільнення Андрія Білоуса — художнього керівника Молодого театру та викладача університету Карпенка-Карого, одна з дівчат роздяглась догола. Студентки та актриси звинувачують його у сексуальних домаганнях.

Про це свідчать відео, які поширюють у мережі. На місці протестів побував і кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Біля адмінбудівлі протестує кілька сотень людей. Учасники тримають плакати з написами: "Голос митця має звучати, а не тремтіти", "Ні насильству, театр має бути безпечним", "Безкультурна культура", "Більше не мовчи", "Театр має говорити", "Білоус — чорт".

Важливо: у КМДА вже розповіли, що зроблять із Білоусовим. Дізнатися про це ви можете, перейшовши на посиланням.

Під час протесту одна з дівчат роздягнулась під гасло "Жінка не реквізит". Після чого її намагалась забрати поліція і на тлі цього почалась невелика бійка. Після того як копи все ж забрали оголену жінку у будівлю КМДА, хлопці, які протестували, також роздяглися до пояса і скандували "Ганьба" та "поліція проти закону".

Зауважимо, що на акцію протесту прийшли й актори інших театрів, зокрема Театру імені Лесі Українки, Театру на Подолі та театральної групи Rofl Monkey.

Під час протесту відома українська акторка Римма Зюбіна висловила свою підтримку: "Шалене щастя, що ви це підхопили, і не мовчіть, як казав Євген Сверстюк, який відсидів за незалежність України багато років: "І один у полі воїн"".

Як повідомив канал "Лачен пише", проти викладача столичного університету поліція відкрила кримінальне провадження. Йдеться про домагання у колективі освітнього закладу. Відомо, що до Шевченківського управління поліції надійшли звернення від колишніх студенток та від адміністрації вищого навчального закладу. Тривають слідчі дії.

Що передувало?

Андрія Білоуса, режисера Молодого театру та викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого, звинувачують в сексуальних домаганнях та непристойних повідомленнях до студенток. Так, одна зі студенток стверджує, що викладач надсилав їй фотографії інтимних місць інших студенток та просив її надіслати такі самі. Крім того, розпитував її, чи не бажає вона сексу з одногрупницями, та запрошував її "на чай".

Раніше "Телеграф" розповідав, що ректора Київського національного університету культури та мистецтв (КНУКіМ) Михайла Поплавського звинувачують у домаганнях.