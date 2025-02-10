Девушка разделась догола и не только. Что происходит на протестах за увольнение преподавателя, домогавшегося студенток

На протесты собрались стеденты и актеры

В Киеве во время протестов у стен Киевской городской государственной администрации (КГГА) за увольнение Андрея Билоуса — художественного руководителя Молодого театра и преподавателя университета Карпенко-Карого, одна из девушек разделась догола. Студентки и актрисы обвиняют его в сексуальных домогательствах.

Об этом свидетельствуют видео, распространяемые в сети. На месте протестов побывал и корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

У админздания протестует несколько сотен человек. Участники держат плакаты с надписями: "Голос художника должен звучать, а не дрожать", "Нет насилию, театр должен быть безопасным", "Безкультурная культура", "Больше не молчи", "Театр должен говорить", "Билоус — черт".

Важно: в КГГА уже рассказали, что сделают с Белоусовым. Узнать об этом вы можете, перейдя по ссылке.

Во время протеста одна из девушек разделась под лозунг "Женщина не реквизит". После чего ее пыталась забрать полиция и на фоне этого началась небольшая потасовка. После того как копы все же забрали обнаженную женщину в здание КГГА, протестующие парни также разделись по пояс и скандировали "Позор" и "полиция против закона".

Отметим, что на акцию протеста пришли и актеры других театров, в частности, Театра имени Леси Украинки, Театра на Подоле и театральной группы Rofl Monkey.

Во время протеста известная украинская актриса Римма Зюбина выразила свою поддержку: "Безумное счастье, что вы это подхватили, и не молчите, как говорил Евгений Сверстюк, отсидевший за независимость Украины много лет: "И один в поле воин"".

Как сообщил канал "Лачен пишет", против преподавателя столичного университета полиция открыла уголовное производство. Речь идет о домогательствах в коллективе образовательного учреждения. Известно, что в Шевченковское управление полиции поступило обращение от бывших студенток и администрации высшего учебного заведения. Продолжаются следственные действия.

Что предшествовало?

Андрея Билоуса, режиссера Молодого театра и преподавателя Киевского национального университета имени Карпенко-Карого, обвиняют в сексуальных домогательствах и непристойных сообщениях студенткам. Так, одна из студенток утверждает, что преподаватель присылал ей фотографии интимных мест других студенток и просил ее прислать такие же. Кроме того, расспрашивал ее, не желает ли она секса с одногруппницами и приглашал ее "на чай".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ректор Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиМ) Михаил Поплавский обвиняется в домогательствах.