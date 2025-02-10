Девушка разделась догола и не только. Что происходит на протестах за увольнение преподавателя, домогавшегося студенток
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На протесты собрались стеденты и актеры
В Киеве во время протестов у стен Киевской городской государственной администрации (КГГА) за увольнение Андрея Билоуса — художественного руководителя Молодого театра и преподавателя университета Карпенко-Карого, одна из девушек разделась догола. Студентки и актрисы обвиняют его в сексуальных домогательствах.
Об этом свидетельствуют видео, распространяемые в сети. На месте протестов побывал и корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
У админздания протестует несколько сотен человек. Участники держат плакаты с надписями: "Голос художника должен звучать, а не дрожать", "Нет насилию, театр должен быть безопасным", "Безкультурная культура", "Больше не молчи", "Театр должен говорить", "Билоус — черт".
Важно: в КГГА уже рассказали, что сделают с Белоусовым. Узнать об этом вы можете, перейдя по ссылке.
Во время протеста одна из девушек разделась под лозунг "Женщина не реквизит". После чего ее пыталась забрать полиция и на фоне этого началась небольшая потасовка. После того как копы все же забрали обнаженную женщину в здание КГГА, протестующие парни также разделись по пояс и скандировали "Позор" и "полиция против закона".
Отметим, что на акцию протеста пришли и актеры других театров, в частности, Театра имени Леси Украинки, Театра на Подоле и театральной группы Rofl Monkey.
Во время протеста известная украинская актриса Римма Зюбина выразила свою поддержку: "Безумное счастье, что вы это подхватили, и не молчите, как говорил Евгений Сверстюк, отсидевший за независимость Украины много лет: "И один в поле воин"".
Как сообщил канал "Лачен пишет", против преподавателя столичного университета полиция открыла уголовное производство. Речь идет о домогательствах в коллективе образовательного учреждения. Известно, что в Шевченковское управление полиции поступило обращение от бывших студенток и администрации высшего учебного заведения. Продолжаются следственные действия.
Что предшествовало?
Андрея Билоуса, режиссера Молодого театра и преподавателя Киевского национального университета имени Карпенко-Карого, обвиняют в сексуальных домогательствах и непристойных сообщениях студенткам. Так, одна из студенток утверждает, что преподаватель присылал ей фотографии интимных мест других студенток и просил ее прислать такие же. Кроме того, расспрашивал ее, не желает ли она секса с одногруппницами и приглашал ее "на чай".
Ранее "Телеграф" рассказывал, что ректор Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиМ) Михаил Поплавский обвиняется в домогательствах.