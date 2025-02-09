Лаборанта Львівського ВНЗ знайшли із проломленим черепом під Житомиром: ситуація обростає дивностями

У чоловіка діагностували набряк мозку, перелом основи черепа та гематому

Працівника Львівського університету та монітора Gender Stream Степана Більченка знайшли із проломленим черепом. Його випадково виявив незнайомець на трасі під Житомиром.

Про це повідомили у громадській організації Gender Stream, де Степан Більченко був монітором злочинів на ґрунті ненависті до ЛГБТКІ+-людям. Зазначається, що чоловіка викрали 7 лютого приблизно о 09:00 у районі Стрийського ринку.

Наступного дня чоловіка помітив водій на узбіччі дороги під Житомиром. Він викликав Степану Більченку швидку допомогу. У нього діагностували набряк мозку, перелом основи черепа та гематому.

В ГО кажуть, що за цим фактом вже "ведеться кримінальне розслідування". Також у мережі пишуть, що Степан Більченко, окрім Gender Stream, працював лаборантом кафедри ядерної фізики у ЛНУ імені Івана Франка.

Водночас друг постраждалого Влад Кононов на своїй сторінці у Facebook розповів свою версію події. За його словами, Більченко нібито "викрали співробітники ТЦК".

"Більченко Степан Борисович був викрадений працівниками ТЦК у Львові, в районі Стрийського ринку, близько 9:00 ранку. Коли він йшов на роботу до львівського університету Івана Франка, де працював старшим лаборантом кафедри ядерної фізики, викладаючи студентам практичні та лабораторні заняття", — стверджує він.

За словами Кононова, його друга нібито доставили до Личаківсько-Залізничного ОРТЦК та СП нібито для оновлення облікових даних, але "змусили пройти ВЛК". Автор посту заявляє, що Більченко більшість лікарів навіть не відвідав.

ОНОВЛЕНО

На сторінці Львівського обласного ТЦК та СП було опубліковано коментар щодо цієї ситуації. Там зазначили, що під час перевірки військово-облікових документів було встановлено, що громадянин Більченко Степан Борисович не перебував на військовому обліку в жодному з ТЦК та СП.

"Відтак громадянин Більченко Степан Борисович був доставлений до Личаківсько-Залізничного РТЦК та СП. Пройшов військово-лікарську комісію, згідно з висновком якої визнаний придатним до військової служби в Збройних Силах України. Жодних медичних, чи будь-яких інших документів, які б надавали йому право на відстрочку не представив", — йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що в освітній сфері, в якій працював Більченко, право на отримання відстрочки від військової служби мають наукові та науково-педагогічні працівники установ вищої та професійної вищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь. Сам Більченко, який працював лаборантом, не набував самостійного права на відстрочку.

У ТЦК додали, що 5 лютого 2025 року чоловік був призваний на військову службу Личаківсько-Залізничним РТЦК та СП міста Львова. 6 лютого солдата Більченка Степана Борисовича було доставлено до військової частини А2900 для проходження базової загально-військової підготовки.

"Жодних протиправних дій до громадянина Більченка військовослужбовцями Личаківсько-Залізничного РТЦК і СП не було", — підсумували в ТЦК і СП.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відома письменниця заявила, що її сина викрав ТЦК, що кажуть військові.