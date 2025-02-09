Лаборанта Львовского ВУЗа нашли с проломленным черепом под Житомиром: ситуация обрастает странностями

У мужчины диагностировали отек мозга, перелом основания черепа и гематому

Работника Львовского университета и монитора Gender Stream Степана Бильченко нашли с проломленным черепом. Его случайно обнаружил незнакомец на трассе под Житомиром.

Об этом сообщили в общественной организации Gender Stream, где Степан Бильченко был монитором преступлений на почве ненависти к ЛГБТКИ+-людям. Отмечается, что мужчину похитили 7 февраля примерно в 09:00 в районе Стрыйского рынка.

На следующий день мужчину заметил водитель на обочине дороги под Житомиром. Он вызвал Степану Бильченко скорую помощь. У него диагностировали отек мозга, перелом основания черепа и гематому.

В ОО говорят, что по данному факту уже "ведется уголовное расследование". Также в сети пишут, что Степан Бильченко, помимо Gender Stream, работал лаборантом кафедры ядерной физики в ЛНУ имени Ивана Франко.

В то же время друг пострадавшего Влад Кононов на своей странице в Facebook рассказал свою версию происшествия. Согласно его словам, Бильченко якобы "был похищен сотрудниками ТЦК".

"Бильченко Степан Борисович, был похищен работниками ТЦК во Львове, в районе Стрыйского рынка, около 9:00 утра. Когда он шел на работу во львовский университет Ивана Франко, где работал старшим лаборантом кафедры ядерной физики, преподавая студентам практические и лабораторные занятия", — утверждает он.

Со слов Кононова, его друга якобы доставили в Лычаковско-Железнодорожный ОРТЦК и СП якобы для обновления учетных данных, но "заставили пройти ВВК". Автор поста заявляет, что Бильченко большинство врачей даже не посетил.

ОБНОВЛЕНО

На странице Львовского областного ТЦК и СП был опубликован комментарий насчет данной ситуации. Там отметили, что в ходе проверки военно-учетных документов было установлено, что гражданин Бильченко Степан Борисович не состоял на военном учете ни в одном из ТЦК и СП.

"Соответственно гражданин Бильченко не обновлял военно-учетные данные, чем последовательно и долго игнорировал свой долг гражданина Украины. Следовательно, гражданин Бильченко Степан Борисович был доставлен в Лычаковско-Железнодорожный РТЦК и СП. Прошел военно-врачебную комиссию, согласно заключению которой признан годным к военной службе в Вооруженных Силах Украины. Никаких медицинских или любых других документов, которые предоставляли ему право на отсрочку не представил", — говорится в сообщении.

Там указали, что в образовательной сфере, в которой работал Бильченко, право на получение отсрочки от военной службы имеют научные и научно педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень. Сам Бильченко, работавший лаборантом, не приобретал самостоятельное право на отсрочку.

В ТЦК добавили, что 5 февраля 2025 года мужчина был призван на военную службу Лычаковско-Железнодорожным РТЦК и СП города Львова. 6 февраля солдат Бильченко Степан Борисович был доставлен в воинскую часть А2900 для прохождения базовой военной подготовки.

"Никаких противоправных действий к гражданину Бильченко военнослужащими Лычаковско-Железнодорожного РТЦК и СП совершено не было", — подытожили в ТЦК и СП.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известная писательница заявила, что её сына похитил ТЦК, что говорят военные.