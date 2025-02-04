Вибух у ЖК у Москві здійснив смертник? Що відомо про другого загиблого

У РФ вже розглядають відразу кілька версій того, що сталося

Другим загиблим в елітному житловому комплексі "Алые Паруса" в Москві, де прогриміли вибух 3 лютого, міг виявитися вбивця-смертник з Вірменії. Він нібито ніс міну МОН-50. А коли Армен Саркісян вийшов із ліфта, смертник привів вибуховий пристрій у дію.

Про це повідомляють російські ЗМІ. За даними Telegram-каналу "112", підривник, ймовірно, раніше судимий громадянин Вірменії.

Детальніше про жертву вибуху в ЖК "Червоні вітрила" читайте у матеріалі "Телеграфа": "У лікарні після вдалого замаху помер кримінальний авторитет часів Януковича. Що відомо про Армена "Горловського".

У Росії розглядають відразу кілька версій того, що трапилося в ЖК. Одна з них — український слід у зв’язку з діяльністю Саркісяна як творця батальйону "Арбат". А друга — переділ ринку тютюнової продукції. Зазначається, що він був одним із найбільших у країні постачальників тютюну з-за кордону.

Також зазначено, що нібито у вбивці-смертника було коротке темне волосся, залисини, карі очі, татуювання на нозі у вигляді меча. Одягнений був у темне.

Передісторія

Вдень 3 лютого в елітному ЖК "Червоні вітрила" у Москві прогриміли вибух, попередньо, у холі будівлі. Це була граната чи саморобний вибуховий пристрій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за замахом на Армена Саркісяна може стояти Служба безпеки України. Про це нам стало відомо із власних джерел.

Спочатку було відомо, що Саркісян потрапив до реанімації. РосЗМІ писали, що йому нібито відірвало ногу внаслідок вибуху. Через кілька годин з’явилася інформація, що він помер у лікарні.