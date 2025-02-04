Взрыв в ЖК в Москве совершил смертник? Что известно о втором погибшем

В РФ уже рассматривают сразу несколько версий случившегося

Вторым погибших в элитном жилом комплексе "Алые Паруса" в Москве, где прогремели взрыв 3 февраля, мог оказаться убийца-смертник из Армении. Он якобы нёс на себе мину МОН-50. А когда Армен Саркисян вышел из лифта, смертник привёл взрывное устройство в действие.

Об этом сообщают российские СМИ. По данным Telegram-канала "112", подрывник, предположительно – ранее судимый гражданин Армении.

Детальнее о жертве взрыва в ЖК "Алые паруса" читайте в материале "Телеграфа": "В больнице после удачного покушения умер криминальный авторитет времен Януковича. Что известно об Армене "Горловском".

В России рассматривают сразу несколько версий случившегося в ЖК. Одна из них — украинский след в связи с деятельностью Саркисяна, как создателя батальона "Арбат". А вторая — передел рынка табачной продукции. Отмечается, что он был одним из крупнейших в стране поставщиков табака из-за рубежа.

Также указано, что якобы у убийцы-смертника были короткие тeмные волосы, залысины, карие глаза, татуировка на ноге в виде меча. Одет был в тeмное.

Предыстория

Днем 3 февраля в элитном ЖК "Алые Паруса" в Москве прогремели взрыв, предварительно, в холле здания. Это была граната или самодельное взрывное устройство.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, за покушением на Армена Саркисяна может стоять Служба безопасности Украины. Об этом нам стало известно из собственных источников.

Изначально было известно, что Саркисян попал в реанимацию. РосСМИ писали, что ему якобы оторвало ногу в результате взрыва. Спустя несколько часов появилась информация, что он умер в больнице.