У Росії тренер нацькував маленьких футболістів на одноклубника (відео)

Дошкільнята побили свого однолітка після команди від тренера

Кричущий випадок стався в дитячому садку Набережних Челнів (РФ). Тренер футбольної секції нацькував дітей на хлопчика з його ж команди.

Про це повідомляє telegram-канал SHOCKkzn. Паблік також опублікував відео інциденту.

Це сталося ще до Нового року, проте розголос настав тільки зараз. У дитячому садку "Дзвіночок" орендували приміщення для футбольної секції "Пантера". Керував тренувальним процесом Руслан Хайруллін.

Вже після другого заняття один із дошкільнят розповів батькам, що його побили одноклубники. Тренер нацькував інших дітей на нього через те, що він втомився і не хотів тренуватися.

"Дитина сказала, що втомилася, лягла на підлогу. Мабуть, балувалася, як усі діти. І тренер сказав, щоб інші діти били його лежачого. Я спочатку не повірила, написала в батьківський чат, і інші діти підтвердили. У мене була істерика", — розповіла мама маленького футболіста.

Договір оренди дитячого садка з футбольною секцією було розірвано, а тренера усунули від роботи. Матеріали перевірки передано до підрозділу у справах неповнолітніх.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Раніше у РФ образили суперників, які погодилися зіграти з Росією у футбол.