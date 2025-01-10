В России тренер натравил маленьких футболистов на одноклубника (видео)

Дошколята избили своего сверстника после команды от тренера

Вопиющий случай произошел в детском саду Набережных Челнов (РФ). Тренер футбольной секции натравил детей на мальчика из его же команды.

Об этом сообщает telegram-канал SHOCKkzn. Паблик также опубликовал видео инцидента.

Происшествие произошло еще до Нового года, однако огласка наступила только сейчас. В детском саду "Колокольчик" арендовали помещение для футбольной секции "Пантера". Руководил тренировочным процессом Руслан Хайруллин.

Уже после второго занятия один из дошколят рассказал родителям, что его избили одноклубники. Тренер натравил других детей на него из-за того, что он устал и не хотел тренироваться.

"Ребенок сказал, что устал, лёг на пол. Видимо, баловался, как все дети. И тренер сказал, чтобы другие дети били его лежачего. Я сначала не поверила, написала в родительский чат, и другие дети подтвердили. У меня была истерика", — рассказала мама маленького футболиста.

Договор аренды детского сада с футбольной секцией был расторгнут, а тренера отстранили от работы. Материалы проверки переданы в подразделение по делам несовершеннолетних.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Ранее в РФ оскорбили соперников, которые согласились сыграть с Россией в футбол.