У Дніпрі закривавлений чоловік вистрибнув із буса ТЦК: у центрі вже пояснили ситуацію (відео)

Чоловіка оголосили у розшук

У соціальних мережах з’явилося відео, як чоловік із розбитою головою вилазить з бусика з чорними номерами, біжить по проїжджій частині та намагається зупинити інші машини. Повідомляється, що це сталося у Дніпрі, а машини з чорними номерами використовують військовослужбовці, зокрема ТЦК.

Про те, що сталося, розповіли у Дніпропетровському обласному територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки. Це сталося ще 9 грудня цього року. За словами ТЦК, чоловіка було зупинено співробітниками Національної поліції — його звинуватили у порушенні правил військового обліку.

Також, за даними ТЦК, чоловік був нібито у стані алкогольного сп’яніння.

За версією ТЦК, коли чоловік почув, що йому загрожує відповідальність, він спробував вибратися з бусика. Спочатку він намагався відчинити двері, а коли йому це не вийшло, він вибив вікно і виліз на проїжджу частину.

Увага, відео 18+!!!

В результаті чоловік отримав порізи голови, рук та одягу. Його оголосили у розшук співробітники правоохоронних органів України.

Раніше "Телеграф" писав, як знятися з розшуку ТЦК. Юрист пояснив, куди треба звертатися та які документи готувати.