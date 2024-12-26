В Днепре окровавленный мужчина выпрыгнул из буса ТЦК: в центре уже объяснили ситуацию (видео)
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Мужчину объявили в розыск
В социальных сетях появилось видео, как мужчина с разбитой головой вылезает из бусика с черными номерами, бежит по проезжей части и пытается остановить другие машины. Сообщается, что это случилось в Днепре, а машины с черными номерами используют военнослужащие, в том числе, ТЦК.
О том, что произошло, рассказали в Днепропетровском областном территориальном центре комплектации и социальной поддержки. Это произошло еще 9 декабря текущего года. По словам ТЦК, мужчина был остановлен сотрудниками Национальной полиции — его обвинили в нарушении правил военного учета.
Также, по данным ТЦК, мужчина был якобы в состоянии алкогольного опьянения.
По версии ТЦК, когда мужчина услышал, что ему грозит ответственность, он попытался выбраться из бусика. Сначала он пытался открыть двери, а когда у него это не получилось, он выбил окно и вылез на проезжую часть.
Внимание, видео 18+!!!
В результате мужчина получил порезы головы, рук и одежды. Его объявили в розыск сотрудники правоохранительных органов Украины.
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