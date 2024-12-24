У Туреччині вибухнув завод із виробництва вибухівки: багато загиблих та поранених (фото, відео)

На місце направили всі швидкі допомоги та пожежні бригади провінції

У селі Каваклі в Туреччині стався вибух на заводі з виробництва вибухівки. Внаслідок події загинули, попередньо, 12 людей і ще п’ятеро отримали поранення.

Про це у вівторок, 24 грудня, повідомляє CNN turk, посилаючись на слова губернатора Балікесір Ісмаїла Устаоглу. Він зазначив, що ймовірність теракту та повторного вибуху вже була виключена.

Трагедія сталася у виробничій зоні, де нібито працювало 15 осіб, а не в головній будівлі заводу, де людей могло бути набагато більше. На місце направили всі швидкі допомоги та пожежні бригади провінції. Лікарні також перебувають у стані готовності.

Зазначається, що це місце становить 1/10 об’єкта, збудованого на площі тисяча соток. Нещасних випадків на виробництві дуже високий, увійти можна за відбитком пальця інженера-хіміка.

Фото: CNN turk

Говорять, що причиною вибуху може бути електрика або удар блискавки, але існують заходи безпеки і для блискавок, що виключають можливість виникнення статичної електрики.

Фото: CNN turk

За словами губернатора, зараз встановлюють точну кількість людей, які перебували у приміщенні під час вибуху. Тим часом прокуратура вже проводить розслідування щодо цього факту.

Фото: CNN turk

CNN turk також публікує фотографію, де показаний вид зверху на завод з виробництва боєприпасів, де стався вибух, до вибуху. Завод збудований на території площею близько 4 млн квадратних метрів.

Фото: CNN turk

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що восени поточного року у Туреччині стався вибух на заводі, де модернізують F-16.