В Турции взорвался завод по производству взрывчатки: много погибших и раненых (фото, видео)

На место направили все скорые помощи и пожарные бригады провинции

В селе Кавакли в Турции случился взрыв на заводе по производству взрывчатки. В результате происшествия погибли, предварительно, 12 человек и еще пятеро получили ранения.

Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает CNN turk, ссылаясь на слова губернатора Балыкесира Исмаила Устаоглу. Он отметил, что вероятность теракта и повторного взрыва уже была исключена.

Трагедия произошла в производственной зоне, где якобы работали 15 человек, а не в главном здании завода, где людей могло быть намного больше. На место направили все скорые помощи и пожарные бригады провинции. Больницы также находятся в состоянии готовности.

Отмечается, что это место составляет 1/10 объекта, построенного на площади тысяча соток. Безопасность труда на этом объекте благодаря проведенным работам находится на высоком уровне, а участок, где произошел взрыв, является самым рискованным и опасным. В эту часть завода, где риск несчастных случаев на производстве очень высок, войти можно по отпечатку пальца инженера-химика.

Фото: CNN turk

Говорят, что причиной взрыва может быть электричество или удар молнии, но существуют меры безопасности и для молний, ​​исключающие возможность возникновения статического электричества.

Фото: CNN turk

По словам губернатора, сейчас устанавливают точное количество людей, которые находились в помещении во время взрыва. Тем временем прокуратура уже проводит расследование по данному факту.

Фото: CNN turk

CNN turk также публикует фотографию, на которой показан вид сверху на завод по производству боеприпасов, где произошел взрыв, до взрыва. Завод построен на территории площадью около 4 млн квадратных метров.

Фото: CNN turk

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что осенью текущего года в Турции случился взрыв на заводе, где модернизируют F-16.