В Турции взорвался завод по производству взрывчатки: много погибших и раненых (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
На место направили все скорые помощи и пожарные бригады провинции
В селе Кавакли в Турции случился взрыв на заводе по производству взрывчатки. В результате происшествия погибли, предварительно, 12 человек и еще пятеро получили ранения.
Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает CNN turk, ссылаясь на слова губернатора Балыкесира Исмаила Устаоглу. Он отметил, что вероятность теракта и повторного взрыва уже была исключена.
Трагедия произошла в производственной зоне, где якобы работали 15 человек, а не в главном здании завода, где людей могло быть намного больше. На место направили все скорые помощи и пожарные бригады провинции. Больницы также находятся в состоянии готовности.
Отмечается, что это место составляет 1/10 объекта, построенного на площади тысяча соток. Безопасность труда на этом объекте благодаря проведенным работам находится на высоком уровне, а участок, где произошел взрыв, является самым рискованным и опасным. В эту часть завода, где риск несчастных случаев на производстве очень высок, войти можно по отпечатку пальца инженера-химика.
Говорят, что причиной взрыва может быть электричество или удар молнии, но существуют меры безопасности и для молний, исключающие возможность возникновения статического электричества.
По словам губернатора, сейчас устанавливают точное количество людей, которые находились в помещении во время взрыва. Тем временем прокуратура уже проводит расследование по данному факту.
CNN turk также публикует фотографию, на которой показан вид сверху на завод по производству боеприпасов, где произошел взрыв, до взрыва. Завод построен на территории площадью около 4 млн квадратных метров.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что осенью текущего года в Турции случился взрыв на заводе, где модернизируют F-16.