Асад брав приклад з нацистів? У Сирії цілі міста перетворилися на братські могили (відео)

За всіма оцінками кількість жертв Асада перевищує 100 тисяч людей

Міжнародні слідчі виявили приголомшливі докази системних вбивств у Сирії, які розкривають жорстокість режиму Башара Асада. Стівен Репп, колишній американський прокурор у справах воєнних злочинів, після відвідування місць масових поховань біля Дамаска заявив, що система державного терору забрала життя щонайменше 100 000 осіб.

"Ми маємо справу з машиною смерті, яка нагадує найгірші злочини часів нацистів", — наводить його слова видання Reuters. Місця масових поховань розташовані у містах Кутайфа та Найха. Місцеві жителі розповідають про постійний потік вантажівок з тілами, яких привозили вночі. "Це місце жахів", — сказав один зі свідків.

Супутникові знімки підтверджують масштаб трагедії. На території біля Дамаска зафіксовано великі траншеї та сліди бульдозерів, які використовували для приховування тіл страчених.

Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти повідомляє, що може існувати до 66 невивчених місць масових поховань. Понад 157 000 осіб досі вважаються зниклими.

Омар Худжейраті, колишній лідер протестів проти режиму, розповів про зниклих членів своєї сім'ї. Він вважає, що щонайменше двоє його синів та четверо братів можуть бути поховані в одній із траншей.

"Це був мій гріх, що змусило їх забрати мою сім’ю", — сказав він.

Про масові поховання в Сирії відомо щонайменше з 2021 року. Людина, яка відома лише як "копач могил" і працювала на режим Башара Асада, утекла до Європи в 2018 році і неодноразово давав свідчення.

За його словами, щотижня, інколи двічі на тиждень, вантажівки з причепами привозили від 300 до 600 тіл жертв тортур, страт та голоду з військових госпіталів та розвідувальних підрозділів навколо Дамаска.

Копач могил неодноразово давав свідчення під час судових слухань у Німеччині та в Конгресі США у 2021 та 2023 роках. Він розповідав, що працював у фургоні, прикрашеному портретами Асада, і возив тіла на кладовища Найха та Кутайфа з 2011 по 2018 роки.

За його свідченнями, на місцях уже були підготовлені глибокі траншеї, куди вони з колегами вивантажували трупи, після чого екскаватори одразу ж засипали могили землею.

Важливо зазначити, що свідок послідовно приховує свою особу від громадськості та ЗМІ, але його свідчення стали ключовими у виявленні масштабних злочинів режиму Асада.

Режим Асада систематично переслідував будь-яку опозицію — від мирних протестувальників до активістів. Вбивства відбувалися за підтримки різних державних структур: від таємної поліції до співробітників, які ховали тіла.

Наразі США та міжнародні організації працюють над документуванням цих злочинів для майбутніх судових процесів. А згорьовані сирійські родини продовжують шукати правду про зниклих рідних, сподіваючись колись дізнатися їхню долю.

Також "Телеграф" розповідав, що Ізраїль завдав потужних ударів по збройних складах у Сирії. Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини заявив, що таких сильних ударів не було з 2012 року.