Асад брал пример с нацистов? В Сирии целые города превратились в братские могилы (видео)

По всем оценкам количество жертв Асада превышает 100 тысяч человек

Международные следователи обнаружили поражающие доказательства системных убийств в Сирии, раскрывающих жестокость режима Башара Асада. Стивен Рэпп, бывший американский прокурор по военным преступлениям, после посещения мест массовых захоронений возле Дамаска заявил, что система государственного террора унесла жизни не менее 100 000 человек.

"Мы имеем дело с машиной смерти, которая напоминает самые плохие преступления времен нацистов", — приводит его слова издания Reuters. Места массовых захоронений находятся в городах Кутайфа и Найха. Местные жители рассказывают о постоянном потоке грузовиков с телами, которые приезжали ночью. "Это место ужасов", — сказал один из свидетелей.

Спутниковые снимки подтверждают масштаб трагедии. На территории у Дамаска зафиксированы крупные траншеи и следы бульдозеров, которые использовали для сокрытия тел казненных.

Международная комиссия по пропавшим без вести сообщает, что может существовать до 66 неизученных мест массовых захоронений. Более 157 000 человек до сих пор считаются пропавшими.

Омар Худжейрати, бывший лидер протестов против режима, рассказал о пропавших членах своей семьи. Он считает, что по меньшей мере двое его сыновей и четверо братьев могут быть похоронены в одной из траншей. "Это был мой грех, что заставило их забрать мою семью", — сказал он.

О массовых захоронениях в Сирии известно как минимум с 2021 года. Человек, известный только как "копатель могил" и работавший на режим Башара Асада, сбежал в Европу в 2018 году и неоднократно давал показания.

По его словам, еженедельно, иногда дважды в неделю, грузовики с прицепами привозили от 300 до 600 тел жертв пыток, казней и голода из военных госпиталей и разведывательных подразделений вокруг Дамаска.

Копач могил неоднократно давал показания во время судебных слушаний в Германии и Конгрессе США в 2021 и 2023 годах. Он рассказывал, что работал в фургоне, украшенном портретами Асада, и возил тела на кладбища Найха и Кутайфа с 2011 по 2018 годы.

Как рассказывает свидетель, на местах уже были подготовлены глубокие траншеи, куда они с коллегами выгружали трупы, после чего экскаваторы сразу же засыпали могилы землей.

Важно отметить, что свидетель последовательно скрывает свое лицо от общественности и СМИ, но его показания стали ключевыми в выявлении масштабных преступлений режима Асада.

Режим Асада систематически преследовал любую оппозицию – от мирных протестующих до активистов. Убийства происходили при поддержке различных государственных структур: от тайной полиции до работников, хоронивших тела.

В настоящее время США и международные организации работают над документированием этих преступлений для будущих судебных процессов.

Также "Телеграф" рассказывал, что Израиль нанес мощные удары по вооруженным составам в Сирии. Сирийский центр мониторинга с соблюдением прав человека заявил, что таких сильных ударов не было с 2012 года.