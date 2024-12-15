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З'явилося відео штабелів ліквідованих солдатів Кім Чен Ина в Курській області

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
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ЗСУ ліквідували солдатів КНДР Новина оновлена 15 грудня 2024, 18:11
ЗСУ ліквідували солдатів КНДР

Північнокорейці маскують навіть трупи своїх солдатів

Війська КНДР продовжують зазнавати втрат у Курській області. Бійцям ЗСУ за допомогою дронів вдалося ліквідувати ще кілька північнокорейських солдатів. Їхні тіла зафіксували на камеру.

Про це повідомив командир бригади "Птахи Мадяра" Роберт "Мадяр" Бровді. За його словами, ліквідація противника відбулася у Курській області Росії. Бійцям бригади вдалося знищити 22 солдати супротивника, серед яких були і військові з КНДР.

"Другий у штабелі — комсомолець, який досі голосує за Путіна. Тут корейці вперемішку з росіянами", — розповідає Бровді, публікуючи відповідне відео як доказ.

У пості військового наголошується, що північнокорейці ретельно маскують навіть своїх загиблих бійців.

"Після кожної хвилі приїжджають 4-5 корейців на баггі, "шикують" нашинковані тушки у стрічку, як на відео, і маскують обличчя відпетих", — додав "Мадяр".

Увага! Відео — 18+

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, у Центрі протидії дезінформації при РНБО розповіли, що росіяни використовують північнокорейців як "гарматне м’ясо" для виконання найнебезпечніших завдань, на кшталт штурмів найбільш укріплених позицій.

Теги:
#Україна #Росія #КНДР #Війна