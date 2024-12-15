Появилось видео штабелей ликвидированных солдат Ким Чен Ына в Курской области

Северокорейцы маскируют даже трупы своих солдат

Войска КНДР продолжают нести потери в Курской области. Бойцам ВСУ с помощью дронов удалось ликвидировать еще несколько северокорейских солдат. Их тела запечатлели на камеру.

Об этом сообщил командир бригады "Птахи Мадяра" Роберт "Мадяр" Бровди. По его словам, ликвидация противника произошла в Курской области России. Бойцам бригады удалось уничтожить 22 солдата противника, среди которых были и военные из КНДР.

"Второй в штабеле — комсомолец, до сих пор голосующий за Путина. Здесь корейцы вперемешку с россиянами.", — рассказывает Бровди, публикуя соответствующее видео в качестве доказательства.

В посте военного отмечается, что северокорейцы тщательно маскируют своих даже погибших бойцов.

"После каждой волны приезжают 4-5 корейцев на багги, "строят" нашаткованные тушки в ленту, как на видео, и маскируют лица отпетых", — добавил "Мадяр".

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Напомним, как сообщалось ранее, в Центре противодействия дезинформации при СНБО рассказали, что россияне используют северокорейцев в качестве "пушечного мяса" для выполнения самых опасных заданий, вроде штурмов наиболее укрепленных позиций.