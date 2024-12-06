Прикордонники виявили тіла мертвих чоловіків поблизу Румунії: як вони там опинились (фото)

Обставини та особа загиблого з’ясовуються

На кордоні з України і Румунії виявили двох чоловіків, які незаконно намагались перетнути кордон. Їх врятувати не вдалось.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України на сторінці у Телеграм. Вони розповіли деталі трагедії.

"У Румунії зафіксували два трагічні випадки. У горах загинув українець, який незаконно перетнув кордон. Його тіло знайшли за 200 метрів від кордону. Причиною смерті стало переохолодження. Його супутників врятували під час складної 22-годинній операції. Дві групи рятувальників піднімалися за ними на гору, бо через негоду авіацію неможливо було застосувати", — пишуть прикордонники.

Ще одне тіло виявили в річці Тиса поблизу румунського населеного пункту Кимпулунг-ла-Тіса. Обставини та особа загиблого з’ясовуються.

Раніше речниця Мукачівського загону ДПСУ Леся Федорова в інтерв'ю "Телеграфу" — "Бурхлива Тиса, дикі звірі і підступні Карпати: що ще чекає втікача-нелегала" розповіла, про сумну статистику, чому в Тисі не рятують гідрокостюми, як посередники заманюють і "кидають" клієнтів вже на самісінькому кордоні і чому в горах ще небезпечніше, аніж у холодних водах гірської річки.