Пограничники обнаружили тела мертвых мужчин вблизи Румынии: как они там оказались (фото)

Обстоятельства и личность погибшего выясняются

На границе Украины и Румынии обнаружили двух мужчин, которые незаконно пытались пересечь границу. Их спасти не удалось.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины на странице Телеграмм. Они поведали детали трагедии.

"В Румынии зафиксировали два трагических случая. В горах погиб украинец, который незаконно пересек границу. Его тело нашли в 200 метрах от границы. Причиной смерти стало переохлаждение. Его спутников спасли во время сложной 22-часовой операции. Две группы спасателей поднимались за ними на гору, потому что из-за непогоды авиацию невозможно было применить", — пишут пограничники.

Еще одно тело обнаружили в реке Тиса вблизи румынского населённого пункта Кимпулунг-ла-Тиса. Обстоятельства и личность погибшего выясняются.

Ранее пресс-секретарь Мукачевского отряда ГНСУ Леся Федорова в интервью "Телеграфу" — "Бурная Тиса, дикие звери и коварные Карпаты: что еще ждет беглеца-нелегала" рассказала, о печальной статистике, почему в Тисе не спасают гидрокостюмы, как посредники заманивают и "бросают" клиентов уже на самой границе и почему в горах еще опаснее, чем в холодных водах горной реки.