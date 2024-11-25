Під час події постраждали люди

У понеділку, 25 листопада, у Вільнюсі на багатоквартирний будинок впав і загорівся вантажний літак DHL.

Про це повідомляє ресурс Delfi. За даними місцевих рятувальників, літак впав на житлову багатоповерхівку.

"Так, одна людина загинула. Двох членів екіпажу визволили, вони подають ознаки життя, четвертого шукаємо", – йдеться у повідомленні про постраждалих мешканців будинку.

Відомо, що впав літак компанії DHL, який летів із Лейпцигу. Його оператор – компанія SWIFT Air. У результаті падіння літак пошкодив двоповерховий житловий будинок.

В результаті події 12 жителів були евакуйовані з будинку, на який звалився літак. Попередньо ніхто з них не постраждав.

Троє з чотирьох членів екіпажу також залишилися живими. При цьому повідомляється, що один із пілотів загинув.

Попередньо борт належав іспанській авіакомпанії Swiftair і летів на замовлення DHL.

Раніше американське видання The Wall Street Journal з посиланням на дані західних розвідок повідомляло, що в липні в логістичних центрах служби доставки DHL у Лейпцигу та Бірмінгемі сталося 2 "загадкові" вибухи.

Їхнє розслідування показало, що нібито здетоновані запальні пристрої були частиною таємної операції російської розвідки. були частиною таємної операції російських спецслужб.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що біля Севастополя російський літак упав у море. За даними медіа, відомо, що літак вилетів із аеродрому Бельбек.

Користувачі стверджують, що це міг бути Су-35 чи Су-34.