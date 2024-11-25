Во время произошедшего пострадали люди

В понедельни, 25 ноября, в Вильнюсе на многоквартирный дом упал и загорелся грузовой самолет DHL. В результате произошедшего постарадало как инимум 4 человека, один из них, к сожалению, скончался.

Об этом сообщает ресурс Delfi. По данным местных спасателей самолет упал на жилую двухэтажку.

"Да, один человек погиб. Двоих членов экипажа освободили, они подают признали жизни, четвертого ищем", – говорится в сообщении. Данных о пострадавших жителях дома нет.

Известно, что упал самолет компании DHL, который летел из Лейпцига. Его оператор — компания SWIFT Air. Самолет упал на двухэтажный жилой дом в Вильнюсе.

В результате произошедшего 12 жителей были эвакуированы из дома, на который рухнул самолет. Предварительно, никто из них не пострадал.

Трое из четырех членов экипажа также остались в живых. При этом сообщается, что один из пилотов погиб.

Предварительно, борт принадлежал испанской авиакомпании Swiftair и летел по заказу DHL.

Ранее американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на данные западных разведок сообщало, что в июле в логистических центрах службы доставки DHL в Лейпциге и Бирмингеме произошло 2 "загадочных" взрыва.

Их расследование показало, якобы сдетонировавшие зажигательные устройства были частью тайной операции российской разведки. были частью тайной операции российских спецслужб.

Ранее "Телеграф" рссказывал о том, что возле Севастополя российский самолет упал в море. По данным медиа, известно, что самолет вылетел из аэродрома Бельбек.

Пользователи утверждают, что это мог быть Су-35 или Су-34.