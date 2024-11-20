У Києві впало дерево та розчавило пішохода (відео)

На місці працювали всі екстрені служби

У середу, 20 листопада, у Києві сталася жахлива трагедія — величезне дерево раптово звалилося на людину. Від одержаних травм перехожий помер на місці.

Очевидці негайно викликали усі столичні екстрені служби, але допомогти постраждалому було вже неможливо. Про це повідомляють київські Telegram-канали.

Відомо, що у Шевченківському районі Києва у дворі багатоповерхового будинку тополя впала на перехожого. Чоловік отримав травми несумісні із життям та помер на місці.

Трагічний інцидент стався на Лук’янівці на очах перехожих. Причиною трагедії став потужний рвучкий вітер, який сьогодні спостерігається у столиці.

На місце одразу викликали всі екстрені служби міста, але допомогти потерпілому вже ніхто не зміг.

За цим фактом компетентними органами розпочато розслідування.

На даний момент комунальники вже розпочали розпилювання дерева та ліквідацію наслідків НП.

Трагедія сталася на Лук’янівці

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві внаслідок падіння дерева у парку імені Тараса Шевченка загинула людина. Ще троє громадян отримали травми.