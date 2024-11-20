В Киеве упавшее дерево раздавило пешехода (видео)

На месте работали все экстренные службы

В среду, 20 ноября, в Киеве произошла ужасная трагедия — огромное дерево внезапно рухнуло на человека. От полученных травм прохожий скончался на месте.

Очевидцы незамедлительно вызвали все столичные экстренные службы, но помочь пострадавшему было уже невозможно. Об этом сообщают киевские Telegram- каналы.

Известно, что в Шевченковском районе Киева во дворе многоэтажного дома тополь рухнул на прохожего. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте.

Трагический инцидент произошел на Лукьяновке на глазах у прохожих. Причиной трагедии стал мощный порывистый ветер, который сегодня наблюдается в столице.

На место сразу же вызвали все экстренные службы города, но помочь потерпевшему уже никто не смог.

По данному факту компетентными органами начато расследование.

На данный момент коммунальщики уже приступили к распилу дерева и ликвидации последствий ЧП.

Трагедия произошла на Лукьяновке

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве в результате падения дерева в парке имени Тараса Шевченко погиб человек. Еще трое граждан получили травмы.