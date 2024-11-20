На кордоні з Румунією з Тиси виловили тіло чергового потопельника (відео)

Це далеко не перший випадок

У річці Тиса на кордоні з Румунією, де часто знаходять потопельників, прикордонники виявили бездиханне тіло чоловіка. Наразі жодної інформації про особу загиблого немає.

Причини та обставини трагедії встановлюються. Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

Мукачівські прикордонники спільно зі співробітниками прикордонної поліції Румунії під час чергового патрулювання помітили у Тисі труп. Як виявилося, бурхливі води річки забрали життя чоловіка.

Потопельника з води дістали румунські рятувальники. Наразі жодної інформації про особу загиблого немає.

Цілком ймовірно, чоловік хотів незаконно покинути територію України і опинитися в Румунії, перепливши Тису. Однак його планам не судилося збутися.

"Від початку повномасштабного російського вторгнення на територію України це вже сорок другий випадок виявлення потопельника, який, імовірно, намагався незаконно перетнути кордон по Тисі на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону", — йдеться в повідомленні.

Прикордонники попереджають про небезпеку та закликають не ризикувати своїм життям. Так, через сильні опади, у вигляді мокрого снігу та дощу рівень води в річці Тиса, через яку на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону проходить кордон із сусідніми Румунією та Угорщиною, значно зріс.

Варто відзначити, що холодна вода і швидка течія майже не залишають шансів на виживання.

Що відомо про річку Тиса

Тиса — річка в Європі, ліва і найдовша притока Дунаю. Її довжина складає 966 кілометрів.

Тиса бере початок на висоті 445,7 метрів над рівнем моря у східній частині Закарпатської області України. Її утворюють, зливаючись біля міста Рахова, річки Чорна Тиса та Біла Тиса.

У межах України довжина Тиси складає 201 кілометр. На окремих ділянках Тиса утворює кордон України з Румунією, а потім України з Угорщиною, на невеликій ділянці Угорщини зі Словаччиною.

Значна частина басейну річки знаходиться на території Угорщини. Впадає до Дунаю на території Сербії. Висота гирла – 75 метрів над рівнем моря.

Нагадаємо, в Закарпатській області вздовж річки Тиса, в якій нерідко виловлюють потопельників, встановили фортифікацію у вигляді загородження з колючим дротом. Оскільки ухилісти досить часто намагаються перепливти цю річку, щоб втекти за кордон, але зрештою тонуть, вирішили зробити вихід до неї практично неможливим.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що прикордонники Мукачівського загону виявили за 500 метрів від українсько-угорського кордону чоловіка в гідрокостюмі, який хотів незаконно залишити територію країни, та двох супроводжуючих.