На границе с Румынией из Тисы выловили труп очередного утопленника (видео)

Это далеко не первый случай

В реке Тиса на границе с Румынией, где часто находят утопленников, пограничники обнаружили бездыханное тело мужчины. На данный момент никакой информации о личности погибшего нет.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Мукачевские пограничники совместно с сотрудниками пограничной полиции Румынии во время совместного патрулирования заметили в Тисе труп. Как оказалось, бурные воды реки забрали жизнь мужчины.

Утопленника из воды достали румынские спасатели. На данный момент, никакой информации о личности погибшего нет.

По всей вероятности, мужчина хотел незаконно покинуть территорию Украины и оказаться в Румынии переплыв Тису. Однако его планам не суждено было сбыться.

"С начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины это уже сорок второй случай обнаружения утопленника, который, вероятно, пытался незаконно пересечь границу по Тисе на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда", — говорится в сообщении.

Пограничники предупреждают об опасности и призывают не рисковать своей жизнью. Так, в связи с обильными осадками, в виде мокрого снега и дождя уровень воды в реке Тиса, по которой на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда проходит граница с соседними Румынией и Венгрией, значительно вырос.

Стоит отметить, что холодная вода и стремительное течение почти не оставляют шансов на выживание.

Что известно о реке Тиса

Тиса — река в Европе, левый и самый длинный приток Дуная. Ее длина составляет 966 километров.

Тиса берёт начало на высоте 445,7 метров над уровнем моря в восточной части Закарпатской области Украины. Её образуют, сливаясь у города Рахова, реки Чёрная Тиса и Белая Тиса.

В пределах Украины длина Тисы составляет 201 километр. На отдельных участках Тиса образует границу Украины с Румынией, а затем Украины с Венгрией, на небольшом участке — Венгрии со Словакией. Значительная часть бассейна реки находится на территории Венгрии. Впадает в Дунай на территории Сербии. Высота устья — 75 метров над уровнем моря.

Напомним, в Закарпатской области вдоль реки Тиса, в которой нередко вылавливают утопленников, установили фортификацию в виде заграждения с колючей проволокой. Поскольку уклонисты довольно часто пытаются переплыть эту реку, чтобы сбежать за границу, но в конечном итоге тонут, было решено сделать выход к ней практически невозможным.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что пограничники Мукачевского отряда обнаружили в 500 метрах от украинско-венгерской границы мужчину в гидрокостюме, который хотел незаконно покинуть территорию страны, и двух сопровождающих.