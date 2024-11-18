Тіла людей розкидані по вулиці: Росія вдарила по багатоповерхівці в Одесі, оновлюється (відео)

Серед постраждалих — дитина

Внаслідок російського удару по Одесі у понеділок, 18 листопада, постраждала багатоповерхівка. РФ атакували житловий будинок у центрі міста.

Про це повідомляє голова Одеської ОДА Олег Кіпер. Попередньо на місто скерували балістичну ракету з Криму.

"Російські терористи здійснили ракетну атаку на Одесу. Є жертви та поранені. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки", — написав він.

17:15 Внаслідок удару по Одесі постраждало 47 осіб, у двох з них відірвані кінцівки. Вони у важкому стані, каже Кіпер. До того ж у лікарні знаходиться і чотири дитини.

15:00 Кількість загиблих в Одесі зросла до 10 людей.

"Відомо про 43 постраждалих унаслідок російського удару, з них 4 дитини. Ще 10 людей загинули, серед них 7 поліцейських, медик та цивільні люди. Врятовано 2 людини", — написали у МВС.

У поліції та ДСНС вже опублікували фото наслідків удару.

14:00 Як повідомив Кіпер, серед загиблих восьми людей в Одесі — медики, поліцейські, звичайні цивільні люди.

"Поранено 39 людей, в тому числі 4 дитини віком 7, 10 та двоє 11 років. Діти у стані середньому ступеню важкості шпиталізовані. Також у лікарнях 30 дорослих, з них троє у вкрай важкому стані", — йдеться у повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на удар по Одесі. За його словами, усі потрібні служби вже працюю на місці трагедії.

"Приліт на парковку. Пошкоджено багатоквартирний будинок, університет, адмінбудівлю. Станом на зараз відомо про 8 загиблих людей. Ще майже два десятки людей постраждали (…) Це не випадкові удари – це показові удари. Після дзвінків та зустрічей з Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито "утримання" від ударів. Росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна. І цей сигнал варто почути у всіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени "Групи двадцяти", до всіх столиць світу", — написав президент.

13:00 В ОДА повідомили, що наразі в Одесі 8 загиблих та 18 поранених. Серед постраждалих одна дитина. Четверо людей у важкому стані.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вже відреагував на удар по Одесі, написавши: "В Одесі росіяни вбили людей цілеспрямованим ударом по цивільній інфраструктурі. Російські вбивці вже навіть не приховують своїх намірів".

Тим часом у мережі вже публікують відео та фото, на яких видно тіла загиблих, що розкидані по вулиці.

"Одеса. Палають житлові будинки. Вже є офіційна інформація про загиблих. Терористи воюють з мирним населенням", — написав нардеп Олексій Гончаренко.

За його словами, також ще одна ракета не розірвалася, вона просто в будівлі навчального закладу.

У мережі зазначають, що ракета нібито впала у двір жилої багатоповерхівки в центрі Одеси.

Водночас росЗМІ пишуть, що було нанесено удар по одному з військових об'єктів.

"Потужного удару в Одесі завдано по готелю-гуртожитку, де проживали українські військові", — пишуть пропагандистські медіа.

Автомобіль українського громадського діяча Дем'яна Ганули постраждав внаслідок вибуху. За його словами, він повністю згорів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч на 18 листопада Росія поцілила балістикою по житловому будинку у Сумах. Є загиблі та постраждалі, серед них також діти.