Тела людей разбросаны по улице: Россия ударила по многоэтажке в Одессе (видео)

В результате российского удара по Одессе в понедельник, 18 ноября, пострадала многоэтажка. РФ атаковали жилой дом в центре города.

Об этом сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер. Предварительно на город направили баллистическую ракету из Крыма.

"Российские террористы совершили ракетную атаку на Одессу. Есть жертвы и раненые. Повреждена гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома", — написал он.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уже отреагировал на удар по Одессе, написав: "В Одессе россияне убили людей целенаправленным ударом по гражданской инфраструктуре. Российские убийцы даже не скрывают своих намерений".

Тем временем в сети уже публикуют видео и фото, на которых видны тела погибших, разбросанные по улице.

"Одесса. Горят жилые дома. Уже есть официальная информация о погибших. Террористы воюют с мирным населением", — написал нардеп Гончаренко.

По его словам, еще одна ракета не разорвалась, она прямо в здании учебного заведения.

В сети отмечают, что ракета якобы упала во двор жилой многоэтажки в центре Одессы.

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