Тела людей разбросаны по улице: Россия ударила по многоэтажке в Одессе (видео)
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В результате российского удара по Одессе в понедельник, 18 ноября, пострадала многоэтажка. РФ атаковали жилой дом в центре города.
Об этом сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер. Предварительно на город направили баллистическую ракету из Крыма.
"Российские террористы совершили ракетную атаку на Одессу. Есть жертвы и раненые. Повреждена гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома", — написал он.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уже отреагировал на удар по Одессе, написав: "В Одессе россияне убили людей целенаправленным ударом по гражданской инфраструктуре. Российские убийцы даже не скрывают своих намерений".
Тем временем в сети уже публикуют видео и фото, на которых видны тела погибших, разбросанные по улице.
"Одесса. Горят жилые дома. Уже есть официальная информация о погибших. Террористы воюют с мирным населением", — написал нардеп Гончаренко.
По его словам, еще одна ракета не разорвалась, она прямо в здании учебного заведения.
В сети отмечают, что ракета якобы упала во двор жилой многоэтажки в центре Одессы.
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