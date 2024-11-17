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Десятки загиблих від одного залпу. HIMARS влучно вдарив по скупченню росіян (відео)

Автор
Андрій Мулько
Дата публікації
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Автор
HIMARS Новина оновлена 17 листопада 2024, 15:13
HIMARS. Фото Колаж "Телеграфу"

ЗСУ продовжують нищити ворога

Збройні сили України завдали удару по скупченню російських окупантів. Це сталося на Запорізькому напрямку.

Відео ураження опублікували в Телеграм-канал "Гнила черешня". Зазначається, що атака була здійснена біля населеного пункту Таврія Василівського району Запорізької області.

Бійці 15-ої окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" завдали удару по окупантах за допомогою реактивної системи залпового вогню HIMARS. Також в операції брали участь аеророзвідники 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади.

Також повідомляється, що внаслідок атаки було ліквідовано 20 російських військових. За даними каналу, ця інформація була уточнена за допомогою перехоплень радіопереговорів росіян.

Таврія на мапі

Нагадаємо, вночі і вранці 17 листопада росіяни атакували Україну різними типами ракет, а також ударними безпілотниками. Було виявлено 210 повітряних цілей противника — 120 ракет та 90 БпЛА. За допомогою ППО було збито 102 ракети та 42 безпілотники.

Протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України – у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській та Львівській областях.

Теги:
#Запорізька область #Ракетний удар #HIMARS