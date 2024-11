Десятки загиблих від одного залпу. HIMARS влучно вдарив по скупченню росіян (відео)

Збройні сили України завдали удару по скупченню російських окупантів. Це сталося на Запорізькому напрямку.

Відео ураження опублікували в Телеграм-канал "Гнила черешня". Зазначається, що атака була здійснена біля населеного пункту Таврія Василівського району Запорізької області.

Бійці 15-ої окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" завдали удару по окупантах за допомогою реактивної системи залпового вогню HIMARS. Також в операції брали участь аеророзвідники 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади.

This evening, in the area of ​​#Tavria settlement of #Vasylivka district, Hymars, the forces of the 15th separate brigade of artillery reconnaissance "Black Forest" under the correction of aerial reconnaissance units of the 128th OGSHBr killed at least 20 Russians soldiers. And… pic.twitter.com/FsbwGSA15s