Десятки загиблих від одного залпу. HIMARS влучно вдарив по скупченню росіян (відео)

ЗСУ продовжують нищити ворога

Збройні сили України завдали удару по скупченню російських окупантів. Це сталося на Запорізькому напрямку.

Відео ураження опублікували в Телеграм-канал "Гнила черешня". Зазначається, що атака була здійснена біля населеного пункту Таврія Василівського району Запорізької області.

Бійці 15-ої окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" завдали удару по окупантах за допомогою реактивної системи залпового вогню HIMARS. Також в операції брали участь аеророзвідники 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади.

This evening, in the area of ​​#Tavria settlement of #Vasylivka district, Hymars, the forces of the 15th separate brigade of artillery reconnaissance "Black Forest" under the correction of aerial reconnaissance units of the 128th OGSHBr killed at least 20 Russians soldiers. And… pic.twitter.com/FsbwGSA15s — Акцент (@AkzentZaporozhe) November 16, 2024

Також повідомляється, що внаслідок атаки було ліквідовано 20 російських військових. За даними каналу, ця інформація була уточнена за допомогою перехоплень радіопереговорів росіян.

Таврія на мапі

Нагадаємо, вночі і вранці 17 листопада росіяни атакували Україну різними типами ракет, а також ударними безпілотниками. Було виявлено 210 повітряних цілей противника — 120 ракет та 90 БпЛА. За допомогою ППО було збито 102 ракети та 42 безпілотники.

Протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України – у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській та Львівській областях.