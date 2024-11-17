Укр

Десятки погибших от одного залпа. HIMARS метко ударил по скоплению россиян (видео)

Автор
Андрей Мулько
Дата публикации
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Автор
HIMARS Новость обновлена 17 ноября 2024, 15:13
HIMARS. Фото Коллаж "Телеграфа"

ВСУ продолжают уничтожать врага

Вооруженные силы Украины нанесли удар по скоплению российских оккупантов. Это произошло на Запорожском направлении.

Видео поражения опубликовали в Телеграм-канал "Гнилая черешня". Отмечается, что атака была совершена возле населённого пункта Таврия Васильевского района Запорожской области.

Бойцы 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" нанесли удар по оккупантам с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS. Также в операции принимали участие аэроразведчики 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Также сообщается, что в результате атаки было ликвидировано 20 российских военных. По данным канала, эта информация была уточнена с помощью перехватов радиопереговоров россиян.

Таврия на карте

Напомним, ночью и утром 17 ноября россияне атаковали Украину разными типами ракет, а также ударными беспилотниками. Было обнаружено 210 воздушных целей противника – 120 ракет и 90 БпЛА. С помощью ПВО были сбиты 102 ракеты и 42 беспилотника.

Противовоздушная оборона работала почти во всех регионах Украины – в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской и Львовской областях.

Теги:
#Запорожская область #Ракетный удар #HIMARS