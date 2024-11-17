Десятки погибших от одного залпа. HIMARS метко ударил по скоплению россиян (видео)

ВСУ продолжают уничтожать врага

Вооруженные силы Украины нанесли удар по скоплению российских оккупантов. Это произошло на Запорожском направлении.

Видео поражения опубликовали в Телеграм-канал "Гнилая черешня". Отмечается, что атака была совершена возле населённого пункта Таврия Васильевского района Запорожской области.

Бойцы 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" нанесли удар по оккупантам с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS. Также в операции принимали участие аэроразведчики 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

This evening, in the area of ​​#Tavria settlement of #Vasylivka district, Hymars, the forces of the 15th separate brigade of artillery reconnaissance "Black Forest" under the correction of aerial reconnaissance units of the 128th OGSHBr killed at least 20 Russians soldiers. And… pic.twitter.com/FsbwGSA15s — Акцент (@AkzentZaporozhe) November 16, 2024

Также сообщается, что в результате атаки было ликвидировано 20 российских военных. По данным канала, эта информация была уточнена с помощью перехватов радиопереговоров россиян.

Таврия на карте

Напомним, ночью и утром 17 ноября россияне атаковали Украину разными типами ракет, а также ударными беспилотниками. Было обнаружено 210 воздушных целей противника – 120 ракет и 90 БпЛА. С помощью ПВО были сбиты 102 ракеты и 42 беспилотника.

Противовоздушная оборона работала почти во всех регионах Украины – в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской и Львовской областях.