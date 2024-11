Десятки погибших от одного залпа. HIMARS метко ударил по скоплению россиян (видео)

Вооруженные силы Украины нанесли удар по скоплению российских оккупантов. Это произошло на Запорожском направлении.

Видео поражения опубликовали в Телеграм-канал "Гнилая черешня". Отмечается, что атака была совершена возле населённого пункта Таврия Васильевского района Запорожской области.

Бойцы 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" нанесли удар по оккупантам с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS. Также в операции принимали участие аэроразведчики 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

This evening, in the area of ​​#Tavria settlement of #Vasylivka district, Hymars, the forces of the 15th separate brigade of artillery reconnaissance "Black Forest" under the correction of aerial reconnaissance units of the 128th OGSHBr killed at least 20 Russians soldiers. And… pic.twitter.com/FsbwGSA15s