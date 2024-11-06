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Біля кордону Румунії знайшли скелет українця, його смерть залишається загадкою (фото)

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Біля кордону Румунії знайшли скелет українця, його смерть залишається загадкою (фото) Новина оновлена 06 листопада 2024, 17:06

Чоловік помер багато місяців тому

На Івано-Франківщині неподалік кордону з Румунією виявили останки чоловіка. Найімовірніше, він намагався незаконно перетнути кордон.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби. За даними прикордонників, тіло було знайдено місцевими жителями у лісі. Там, судячи з його стану, він пролежав не один місяць. При загиблому було виявлено його екіпірування та документи, з яких стало зрозуміло, що тіло належить жителю Чернігівської області 1980 року народження. Причина його смерті поки що невідома.

Прикордонники, вивчивши екіпірування загиблого, дійшли висновку, що з великою ймовірністю він мав намір незаконно перетнути державний кордон з України до Румунії.

"Вкотре наголошуємо, що перетин державного кордону поза пунктами пропуску – це не тільки незаконно, а й небезпечно для життя і здоров’я", — додають у ДПСУ.

Також місцеві ЗМІ публікують фото та самих останків загиблого. Фото — 18+

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що прикордонники затримали групу "скелелазів"-уклоністів у високогір’ї Карпат.