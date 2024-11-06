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Возле границы Румынии нашли скелет украинца, его смерть остается загадкой (фото)

Автор
Денис Подставной
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Автор
Возле границы Румынии нашли скелет украинца, его смерть остается загадкой (фото) Новость обновлена 06 ноября 2024, 17:06

Мужчина умер много месяцев назад

В Ивано-Франковской области неподалеку от границы с Румынией обнаружили останки мужчины. Вероятнее всего, он пытался незаконно пересечь границу.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы. По данным пограничников, тело было найдено местными жителями в лесу. Там, судя по его состоянию, оно пролежало не один месяц. При погибшем была обнаружена его экипировка и документы, из которых стало понятно, что тело принадлежит жителю Черниговской области 1980 года рождения. Причина его смерти пока неизвестна.

Пограничники изучив экипировку погибшего пришли к выводу, что с большой долей вероятности он намеревался незаконно пересечь государственную границу из Украины в Румынию.

"Еще раз подчеркиваем, что пересечение государственной границы вне пунктов пропуска – это не только незаконно, но и опасно для жизни и здоровья", — добавляют в ГПСУ.

Также местные СМИ публикуют фото и самих останков погибшего. Фото — 18+

Напомним, ранее мы писали о том, что пограничники задержали группу "скалолазов"-уклонистов в высокогорье Карпат.